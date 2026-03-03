Половодье в московском регионе будет выше нормы, заявил гидролог

"Снежный покров сейчас залегает на территории московского региона до двух норм и выше. Половодье в столичном регионе, согласно предварительным прогнозам, будет выше нормы", - рассказал Троценко.

"То есть, когда дом стоит на возвышенности или в низине, а выше там сопка, например. Вот когда (здание находится - ред.) в сопке, снег тает и бежит, это называется склоновый сток. За счет вот этого склонового стока большая часть людей как раз и будет отмечать подтопление и затопление территории", - пояснил он.