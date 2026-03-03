Рейтинг@Mail.ru
Половодье в московском регионе будет выше нормы, заявил гидролог
04:36 03.03.2026
Половодье в московском регионе будет выше нормы, заявил гидролог
Половодье в московском регионе будет выше нормы, заявил гидролог - РИА Новости, 03.03.2026
Половодье в московском регионе будет выше нормы, заявил гидролог
Половодье в московском регионе, по предварительным прогнозам, будет выше нормы, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника отдела гидрологических... РИА Новости, 03.03.2026
Половодье в московском регионе будет выше нормы, заявил гидролог

Коммунальные службы во время уборки снега на Красной площади в Москве
Коммунальные службы во время уборки снега на Красной площади в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Половодье в московском регионе, по предварительным прогнозам, будет выше нормы, рассказал РИА Новости исполняющий обязанности начальника отдела гидрологических прогнозов ФГБУ "Центральное УГМС" Евгений Троценко.
"Снежный покров сейчас залегает на территории московского региона до двух норм и выше. Половодье в столичном регионе, согласно предварительным прогнозам, будет выше нормы", - рассказал Троценко.
Вид на Москву-реку и Кремль - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
В Москве ожидается активное весеннее половодье, сообщил синоптик
26 февраля, 11:25
Специалист подчеркнул, что территория Москвы и Московской области является плотно застроенной, в связи с чем затопления и подтопления на такой территории будет отмечаться не только из-за того, что будет подниматься уровень воды в реках, но и за счет склонового стока.
"То есть, когда дом стоит на возвышенности или в низине, а выше там сопка, например. Вот когда (здание находится - ред.) в сопке, снег тает и бежит, это называется склоновый сток. За счет вот этого склонового стока большая часть людей как раз и будет отмечать подтопление и затопление территории", - пояснил он.
Подтопленный дом - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Синоптик рассказал, от чего будет зависеть интенсивность половодья в России
21 февраля, 10:18
 
