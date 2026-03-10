Синоптик пообещал москвичам на выходных погоду "миллион на миллион"

Синоптик отметил, что в среду москвичей ждет солнечная и сухая погода, ночью будет около 0 градусов, днем - до плюс 8 градусов. В ночь на четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись небольшим дождем, на минимальном термометре будет не ниже плюс 1 - плюс 3 градусов, днем распогодится и потеплеет до плюс 7 градусов.