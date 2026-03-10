Рейтинг@Mail.ru
Синоптик пообещал москвичам на выходных погоду "миллион на миллион"
12:18 10.03.2026
Синоптик пообещал москвичам на выходных погоду "миллион на миллион"
Синоптик пообещал москвичам на выходных погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 10.03.2026
Синоптик пообещал москвичам на выходных погоду "миллион на миллион"
Москвичей ожидает к выходным погода "миллион на миллион" с потеплением до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений
общество, москва, евгений тишковец, снегопад в москве, погода
Общество, Москва, Евгений Тишковец, Снегопад в Москве, Погода
Синоптик пообещал москвичам на выходных погоду "миллион на миллион"

Тишковец: москвичей к выходным ждет погода "миллион на миллион"

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Москвичей ожидает к выходным погода "миллион на миллион" с потеплением до плюс 10 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
По словам синоптика, во вторник с опережением климатического графика на 10 суток, в Москве начнется метеорологическая весна.
"С пятницы до воскресенья в атмосфере ожидается непререкаемое господство антициклона, благодаря чему погода будет малооблачная - "миллион на миллион", по ночам - минус 2 - плюс 1, в середине дня - плюс 7 - плюс 10", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что в среду москвичей ждет солнечная и сухая погода, ночью будет около 0 градусов, днем - до плюс 8 градусов. В ночь на четверг скользнет атмосферный фронт, отметившись небольшим дождем, на минимальном термометре будет не ниже плюс 1 - плюс 3 градусов, днем распогодится и потеплеет до плюс 7 градусов.
Он заключил, что аналогичная погода сохранится и в начале следующей недели.
Москва - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Синоптик рассказал, когда в Москву придет весна
8 марта, 09:37
 
ОбществоМоскваЕвгений ТишковецСнегопад в МосквеПогода
 
 
