Весеннее половодье затронет 42 региона России

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Высокий уровень воды в российских реках в период весеннего половодья из-за превышения запасов снега прогнозируется на территории 42 регионов страны, предупреждает МЧС РФ.
"В текущем (2026 - ред.) году в соответствии с предварительным прогнозом Росгидромета снегозапасы обуславливают риски высоких уровней воды в период весеннего половодья в 42 субъектах", - говорится в сообщении министерства.
Паводок подтопил дома и участки в 11 регионах
20 марта 2025, 09:28
Отмечается, что в целях мониторинга паводковой обстановки и оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации уже созданы и функционируют совместные межведомственные рабочие группы, в состав которых входят представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, к компетенции которых относятся данные направления деятельности.
Превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда уже проведены на реках Красноярского края, Башкирии, Бурятии, Карелии, Оренбургской области, а также в Санкт-Петербурге.
"На днях в Курганской области сотрудники МЧС и специалисты компании "Водный союз" распилили ледяной покров на реке Тобол. До этого лед очистили от снега, оградили периметр работ предупреждающими знаками. Распил льда начался в районе курганского гидроузла, продолжился у Кировского моста. Всего разрушено более 23 тысяч квадратных метров ледяного панциря. Глубина распиловки превысила 70% от толщины покрова", - информирует министерство.
Подчеркивается, что в 2026 году на водоемах Зауралья толщина льда колеблется от 30 до 50 сантиметров.
"Специалисты отмечают, что применяемый с 2006 года способ распила льда, а не его чернение и подрыв, гораздо безопаснее и эффективнее. Размеченный и распиленный на квадраты лед при подъеме уровня воды в реке разломится на небольшие фрагменты и беспрепятственно пройдет створ моста, дамбы или другого гидротехнического сооружения", - поясняет МЧС РФ.
Паводки могут создать проблемы ВСУ на фронте, пишут украинские СМИ
27 февраля, 08:59