Рейтинг@Mail.ru
Весеннее половодье затронет 42 региона России - РИА Новости, 06.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:15 06.03.2026
https://ria.ru/20260306/polovode-2078951973.html
Весеннее половодье затронет 42 региона России
Весеннее половодье затронет 42 региона России - РИА Новости, 06.03.2026
Весеннее половодье затронет 42 региона России
Высокий уровень воды в российских реках в период весеннего половодья из-за превышения запасов снега прогнозируется на территории 42 регионов страны,... РИА Новости, 06.03.2026
2026-03-06T11:15:00+03:00
2026-03-06T11:15:00+03:00
россия
красноярский край
республика бурятия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941369746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5dc71bea6b9c6cc2d7b2659b24612193.jpg
https://ria.ru/20250320/pavodki-2006117725.html
https://ria.ru/20260306/lnr-2078949369.html
https://ria.ru/20260227/pavodki-2077050509.html
россия
красноярский край
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/15/1941369746_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6bfaf24b26d98030b316883bee6061df.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, красноярский край, республика бурятия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, происшествия
Россия, Красноярский край, Республика Бурятия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Происшествия
Весеннее половодье затронет 42 региона России

В 42 регионах России ожидают высокий уровень воды в реках во время половодья

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПаводок в Курганской области
Паводок в Курганской области - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Паводок в Курганской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Высокий уровень воды в российских реках в период весеннего половодья из-за превышения запасов снега прогнозируется на территории 42 регионов страны, предупреждает МЧС РФ.
"В текущем (2026 - ред.) году в соответствии с предварительным прогнозом Росгидромета снегозапасы обуславливают риски высоких уровней воды в период весеннего половодья в 42 субъектах", - говорится в сообщении министерства.
Весенний паводок в Челябинской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Паводок подтопил дома и участки в 11 регионах
20 марта 2025, 09:28
Отмечается, что в целях мониторинга паводковой обстановки и оперативного реагирования на возникающие чрезвычайные ситуации уже созданы и функционируют совместные межведомственные рабочие группы, в состав которых входят представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и организаций, к компетенции которых относятся данные направления деятельности.
Превентивные мероприятия по ослаблению прочности льда уже проведены на реках Красноярского края, Башкирии, Бурятии, Карелии, Оренбургской области, а также в Санкт-Петербурге.
"На днях в Курганской области сотрудники МЧС и специалисты компании "Водный союз" распилили ледяной покров на реке Тобол. До этого лед очистили от снега, оградили периметр работ предупреждающими знаками. Распил льда начался в районе курганского гидроузла, продолжился у Кировского моста. Всего разрушено более 23 тысяч квадратных метров ледяного панциря. Глубина распиловки превысила 70% от толщины покрова", - информирует министерство.
Спасатели - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Паводок затопил 11 мостов в селе Бахмутовка в ЛНР
Вчера, 11:09
Подчеркивается, что в 2026 году на водоемах Зауралья толщина льда колеблется от 30 до 50 сантиметров.
"Специалисты отмечают, что применяемый с 2006 года способ распила льда, а не его чернение и подрыв, гораздо безопаснее и эффективнее. Размеченный и распиленный на квадраты лед при подъеме уровня воды в реке разломится на небольшие фрагменты и беспрепятственно пройдет створ моста, дамбы или другого гидротехнического сооружения", - поясняет МЧС РФ.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Паводки могут создать проблемы ВСУ на фронте, пишут украинские СМИ
27 февраля, 08:59
 
РоссияКрасноярский крайРеспублика БурятияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала