"Нефтехимик" вышел в плей-офф КХЛ

МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в плей-офф.
10 марта 2026 • начало в 19:00
Закончен в OT
14:56 • Андрей Белозеров
02:23 • Артем Сериков
18:24 • Виталий Кравцов
Встреча в Нижнекамске завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Андрей Белозеров (35-я минута) и Артем Сериков (63). У "Трактора" отличился Виталий Кравцов (19).
Челябинская команда ранее вышла в плей-офф КХЛ после поражения хабаровского "Амура" в матче с астанинским "Барысом". "Трактор" с 67 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Нефтехимик", набрав столько же баллов, располагается на седьмой строчке. Нижнекамская команда уже не опустится ниже восьмого места в таблице конференции, она стала седьмым участником плей-офф от Востока.
В следующем матче "Трактор" 13 марта примет нижегородское "Торпедо", с которым "Нефтехимик" встретится в гостях 16 марта. Челябинская команда сыграла свою последнюю выездную встречу в регулярном чемпионате.