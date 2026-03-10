Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" вышел в плей-офф КХЛ
21:30 10.03.2026 (обновлено: 21:53 10.03.2026)
"Нефтехимик" вышел в плей-офф КХЛ
"Нефтехимик" вышел в плей-офф КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе... РИА Новости Спорт, 10.03.2026
спорт, нижнекамск, восток, артем сериков, виталий кравцов, андрей белозеров, нефтехимик, трактор, амур, континентальная хоккейная лига (кхл)
"Нефтехимик" вышел в плей-офф КХЛ

Хоккеисты "Нефтехимика" вышли в плей-офф КХЛ, обыграв челябинский "Трактор"

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Ак Барс" (Казань) - "Нефтехимик" (Нижнекамск)
Хоккей. КХЛ. Ак Барс (Казань) - Нефтехимик (Нижнекамск) - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 10 мар - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" одержал победу над челябинским "Трактором" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и гарантировал себе участие в плей-офф.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
10 марта 2026 • начало в 19:00
Закончен в OT
Нефтехимик
2 : 1
Трактор
14:56 • Андрей Белозеров
(Максим Федотов)
02:23 • Артем Сериков
18:24 • Виталий Кравцов
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Нижнекамске завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Андрей Белозеров (35-я минута) и Артем Сериков (63). У "Трактора" отличился Виталий Кравцов (19).
Челябинская команда ранее вышла в плей-офф КХЛ после поражения хабаровского "Амура" в матче с астанинским "Барысом". "Трактор" с 67 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Нефтехимик", набрав столько же баллов, располагается на седьмой строчке. Нижнекамская команда уже не опустится ниже восьмого места в таблице конференции, она стала седьмым участником плей-офф от Востока.
В следующем матче "Трактор" 13 марта примет нижегородское "Торпедо", с которым "Нефтехимик" встретится в гостях 16 марта. Челябинская команда сыграла свою последнюю выездную встречу в регулярном чемпионате.
Шайба ВХЛ - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
ФХР объявила сроки отстранения трех судей ВХЛ за аморальное поведение
Вчера, 15:54
 
Хоккей Спорт Нижнекамск Восток Артем Сериков Виталий Кравцов Андрей Белозеров Нефтехимик Трактор Амур КХЛ 2025-2026
 
