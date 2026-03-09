Хави обвинил Лапорту в срыве возвращения Месси в "Барселону"

МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Бывший капитан и тренер "Барселоны" Хави заявил, что президент каталонцев Жоан Лапорта сорвал возвращение в клуб Лионеля Месси, которое было согласовано после чемпионата мира по футболу 2022 года.
Хави возглавлял "Барселону" с 2021 по 2024 год, с ним команда выиграла чемпионат Испании в сезоне-2022/23 и завоевала Суперкубок в 2023-м.
«
"Переход Месси уже был согласован: в январе 2023 года, после того как он стал чемпионом мира, мы вышли на связь, и он хотел вернуться. Все было готово до марта, но затем Лапорта начал переговоры с его отцом, после чего процесс остановился, несмотря на разрешение от Ла Лиги", - рассказал Хави в интервью La Vanguardia.
"Позднее президент сказал: "Если вернется Месси, начнется война, и это недопустимо". Вскоре Месси перестал брать трубку, потому что ему сказали нет. Я звонил его отцу, а он отвечал, чтобы я говорил с президентом. Мы обсуждали все пять месяцев, все было готово, но этого не допустили. Я очень хотел, чтобы он вернулся. На "Камп Ноу" он снова бы блистал, это было и его желание", - добавил специалист.
Месси 38 лет. Аргентинец является лучшим бомбардиром в истории чемпионата Испании, "Барселоны" и сборной Аргентины. Вместе с национальной командой он выиграл два Кубка Америки (2021, 2024), "Финалиссиму" (2022) и чемпионат мира в 2022 году. Месси выступал за "Барселону" с 2005 по 2021 год, в составе клуба он стал десятикратным чемпионом Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов. В 2021 году аргентинец перешел во французский "Пари Сен-Жермен", вместе с которым дважды выиграл чемпионат страны и один раз - Суперкубок Франции. За "Интер Майами" форвард выступает с 2023 года. В начале декабря Месси стал чемпионом североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).