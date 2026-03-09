Хави обвинил Лапорту в срыве возвращения Месси в "Барселону"

«

"Переход Месси уже был согласован: в январе 2023 года, после того как он стал чемпионом мира, мы вышли на связь, и он хотел вернуться. Все было готово до марта, но затем Лапорта начал переговоры с его отцом, после чего процесс остановился, несмотря на разрешение от Ла Лиги", - рассказал Хави в интервью La Vanguardia.