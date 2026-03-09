https://ria.ru/20260309/ural-2079530132.html
"Урал" и "Ротор" сыграли вничью в матче Первой лиги
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" в матче 23-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
спорт, первая лига, абу-саид эльдарушев, урал, ротор
Футбол, Спорт, Первая лига, Абу-Саид Эльдарушев, Урал, Ротор
