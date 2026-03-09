Рейтинг@Mail.ru
"Урал" и "Ротор" сыграли вничью в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
16:18 09.03.2026
https://ria.ru/20260309/ural-2079530132.html
"Урал" и "Ротор" сыграли вничью в матче Первой лиги
"Урал" и "Ротор" сыграли вничью в матче Первой лиги - РИА Новости Спорт, 09.03.2026
"Урал" и "Ротор" сыграли вничью в матче Первой лиги
Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" в матче 23-го тура Первой лиги. РИА Новости Спорт, 09.03.2026
2026-03-09T16:18:00+03:00
2026-03-09T16:18:00+03:00
футбол
спорт
первая лига
абу-саид эльдарушев
урал
ротор
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759964495_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_478c1e1bcb8d3ef9b544fd3d01b98e33.jpg
https://ria.ru/20260309/futbolisty-2079519500.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/14/1759964495_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_be389131c4836ba6ab1ef2fc140cc175.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, первая лига, абу-саид эльдарушев, урал, ротор
Футбол, Спорт, Первая лига, Абу-Саид Эльдарушев, Урал, Ротор
"Урал" и "Ротор" сыграли вничью в матче Первой лиги

"Урал" сыграл вничью с "Ротором" в матче 23-го тура Первой лиги

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкФутболисты "Урала"
Футболисты Урала - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Футболисты "Урала". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 9 мар - РИА Новости. Екатеринбургский футбольный клуб "Урал" сыграл вничью с волгоградским "Ротором" в матче 23-го тура Первой лиги.
Встреча в Волгограде завершилась со счетом 1:1. У хозяев мяч забил Абу-Саид Эльдарушев (10-я минута), в составе гостей отличился Никита Морозов (90+4).
"Урал" не может победить в первенстве на протяжении пяти матчей и с 42 очками занимает второе место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата России. "Ротор" (32 очка) третий раз подряд сыграл вничью в Первой лиге и идет седьмым.
Красная карточка в футболе - РИА Новости, 1920, 09.03.2026
В Бразилии судья удалил 23 футболистов за драку на матче
Вчера, 14:51
 
ФутболСпортПервая ЛигаАбу-Саид ЭльдарушевУралРотор
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Авангард
    Сибирь
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Ахмат
    2
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Локомотив
    Северсталь
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спартак Москва
    Акрон
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Сассуоло
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Реал Овьедо
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала