В Латвии обсуждают громкое решение Паулса

МОСКВА, 7 мар — РИА Новости. Незадолго до своего юбилейного концерта знаменитый композитор Раймонд Паулс сделал невероятное. Его действия оставили латвийцев в настоящем недоумении.

Что же случилось?

"Пытались использовать в своих целях"

За месяц до юбилея Раймонд Паулс сделал шаг, который в шоу-бизнесе обычно расценивают как крайнюю меру. Так, накануне в официальном латвийском издании Latvijas Vēstnesis появилось сообщение, что маэстро отзывает все доверенности , выданные своим представителям.

Юристы, знакомые с ситуацией, полагают: это сигнал о серьезном конфликте. Паулс, судя по всему, остался недоволен тем, как его дела ведут те, кому он доверял.

Теперь никто не может от его имени заключать сделки, распоряжаться финансами или решать вопросы, связанные с имиджем.

А событие, вокруг которого все закрутилось, — грандиозный юбилейный концерт-фестиваль "За мою родину". Планировалось, что более 13 тысяч музыкантов, певцов и хоров из Латвии и других стран исполнят произведения Паулса. Изначально в названии значилось имя самого композитора.

Что именно пошло не так, пока неизвестно. Но факт остается фактом — Паулс публично дистанцировался от торжества. Сам он заявил, что вообще не давал согласия на то, чтобы его имя фигурировало в названии концерта. Условия проведения с ним никто не согласовывал.

Когда Паулс сказал, что хочет запретить концерт, в Латвии началось бурное обсуждение. Организаторы быстро переименовали мероприятие, убрали имя маэстро. Но все это только добавило вопросов.

Семья композитора тоже в недоумении. Внучка Анна-Мария Паула призналась : происходящее стало для нее полной неожиданностью. Она говорит, что действия организаторов выглядят непоследовательно и не очень честно. Складывается ощущение, что имя Паулса пытались использовать в своих целях, а теперь "заметают следы".

"Здесь помнят и любят"

Композитора поддержали в России. В частности, известный музыкальный критик Сергей Соседов заступился за Паулса. Комментируя ситуацию с музыкальным фестивалем, он напомнил, что в России к композитору относятся с большим уважением.

"Считаю, что в России маэстро помнят и любят! Зрители бы с удовольствием пришли на фестиваль в Москве или любой точке страны, организованный под патронажем любимого композитора, — сказал Соседов. — А обижать всесоюзно любимого автора — большой грех!"

Кстати, стоит отметить, что, по данным реестра произведений российских правообладателей, в нем по-прежнему находятся песни "Миллион алых роз", "Две розы" и "Янтарь", композитором которых является Паулс.

Помимо прочего, композиция "Янтарь" также есть в реестре произведений зарубежных правообладателей из-за того, что маэстро числится среди авторов песни и как российский, и как зарубежный композитор.

"Хорошо, что еще живой"

Незадолго до всей этой истории стало известно, что Раймонд Паулс чувствует себя неважно . Композитор рассказывал: несколько месяцев назад у него случился инфаркт и восстановление идет тяжело. Приходится постоянно пить лекарства и в основном сидеть дома.

"Мне надо лекарства принимать и дома сидеть. Я очень плохо себя чувствую. А как себя еще в моем возрасте можно чувствовать? Хорошо, что еще живой", — высказался в феврале композитор.

Из-за проблем со здоровьем пришлось отменить несколько концертов в Латвии. Организаторы тогда говорили про "обычную простуду".

Несмотря на возраст и состояние здоровья, Раймонд Паулс продолжает выходить на сцену — играет и эстрадную, и симфоническую музыку. И при этом не молчит. Он задает вопросы, которые в Латвии сегодня не очень принято задавать.

"Я уже старый и могу сказать правду", — объявил композитор.

Например: почему раньше страна была важным музыкальным центром Восточной Европы, а теперь сюда почти не едут мировые звезды? Фестивали вроде "Новой волны" приносили деньги в бюджет, гремели на всю округу.

Сейчас все это в прошлом. Особенно то, что связано с Россией. В интервью местной газете Паулс посетовал: жаль, что потеряли большой восточный рынок.