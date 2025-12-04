"Превратилась в глухую провинцию": Раймонд Паулс рассказал о жизни в Латвии

МОСКВА, 4 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Легенда советской эстрады предпочитает жить на родине — в Латвии. Однако происходящее там с каждым днем его разочаровывает. Недавнее заявление заслуженного маэстро и вовсе разозлило власти.

Баллотировался в президенты

За свою долгую и плодотворную карьеру Раймонд Паулс успел побыть руководителем Рижского эстрадного оркестра Государственной филармонии и основать эстрадный ансамбль "Модо". После распада СССР маэстро был назначен министром культуры Латвии, а позже — в 1999 году — даже баллотировался на пост президента республики.

И все же расцвет творчества мастера пришелся на советские годы. Его музыкальные композиции исполняли Алла Пугачева и Валерий Леонтьев. А поклонники писали ему письма со всего Советского Союза.

"Я уже старый и могу сказать правду"

Несмотря на свой почтенный возраст, маэстро продолжает выступать с эстрадной и симфонической музыкой.

Иногда композитор высказывает собственные мысли, суждения.

Он задается вопросом: почему прежде Латвия была одним из важных музыкальных центров Восточной Европы, а сейчас в страну не спешат мировые звезды? Фестивали приносили ощутимую прибыль местному бюджету — вспомнить хотя бы "Новую волну". Однако теперь все масштабные концерты, в первую очередь российские, остались в прошлом.

"Я уже старый и могу сказать правду", — объявил Раймонд Паулс, собираясь раскрыть правду о жизни в Латвии.

"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который находится от нас на востоке. Он был ментально ближе к нам, чем западный рынок. Нас там никто не ждет. Вы знаете, я чувствую, что мы стали провинцией — не только Запада, что само собой разумеется, но и Востока", — посетовал маэстро в интервью местной газете Neatkarīgā Rīta Avīze.

Борются с русским языком

Знаменитый композитор отметил, что облеченные властью латвийские деятели заняты не столько помощью культуре, сколько введением политически обусловленных ограничений. Они борются с "русским языком" и доводят свой крестовый поход против всего российского до абсурда.

"Во времена СССР все проживающие в Латвии обязаны были знать русский язык и разговаривать на нем, но и латышский язык, и культура активно использовались в стране, никогда не были под запретом. <…> А вот (теперь) в Латвии русский язык под запретом, его использование наказывается и подавляется властями. Под запретом все российские телеканалы, хотя подавляющее большинство населения все равно продолжает смотреть российское телевидение с помощью интернета", — говорил Паулс.

Скоро ничего не останется, кроме русофобии

Во времена СССР Прибалтику называли "витриной" Советского Союза, в Латвии, например, было развито сельское хозяйство. Однако Западу, по мнению маэстро, не требуются ни молоко, ни сыры, ни масло, а рынки России и Беларуси для страны закрыты.

"Больше половины фермерских хозяйств обанкротились и прекратили существование. На все это больно смотреть, ощущение такое, что скоро в нашей стране, кроме русофобии, больше ничего не останется", — высказался Паулс.

Экономика Латвии сильно пострадала от разрыва экономических связей с Россией и Белоруссией. Безработица вынуждает молодежь выезжать на заработки в другие страны Евросоюза, откуда они уже не возвращаются.

"В стране сильно упала рождаемость, и население Латвии сокращается просто пугающими темпами..." — поделился композитор.

На задворках Европы

Времена СССР, которые превратили самого Раймонда Паулса, а также многих других деятелей латвийской культуры в звезд большой страны, остались далеко позади. Идеологические установки советского времени предписывали развивать и пропагандировать культуру и национальную самобытность народов СССР.