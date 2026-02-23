Песни Раймонда Паулса остались в списке РАО

МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Песни "Миллион алых роз", "Две розы" и "Янтарь", композитором которых является Раймонд Паулс, находятся в реестре произведений российских правообладателей Российского авторского общества, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными реестра.

Согласно данным реестра произведений российских правообладателей, в нем по-прежнему находятся песни "Миллион алых роз", "Две розы" и "Янтарь", композитором которых является Паулс.

Кроме того, композиция "Янтарь" также есть в реестре произведений зарубежных правообладателей из-за того, что Паулс значится среди авторов песни и как российский, и как зарубежный композитор.