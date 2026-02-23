https://ria.ru/20260223/pauls-2076168865.html
Песни Раймонда Паулса остались в списке РАО
Песни Раймонда Паулса остались в списке РАО - РИА Новости, 23.02.2026
Песни Раймонда Паулса остались в списке РАО
Песни "Миллион алых роз", "Две розы" и "Янтарь", композитором которых является Раймонд Паулс, находятся в реестре произведений российских правообладателей... РИА Новости, 23.02.2026
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Песни "Миллион алых роз", "Две розы" и "Янтарь", композитором которых является Раймонд Паулс, находятся в реестре произведений российских правообладателей Российского авторского общества, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными реестра.
Ранее официальный вестник Latvijas Vēstnesis сообщил, что латвийский композитор отозвал у представителей все ранее выданные доверенности на фоне скандала с организацией фестиваля к его юбилею. Как отмечает портал Delfi, это означает, что отныне никто не может заключать контракты, управлять финансовыми или связанными с имиджем вопросами от имени Паулса
Согласно данным реестра произведений российских правообладателей, в нем по-прежнему находятся песни "Миллион алых роз", "Две розы" и "Янтарь", композитором которых является Паулс.
Кроме того, композиция "Янтарь" также есть в реестре произведений зарубежных правообладателей из-за того, что Паулс значится среди авторов песни и как российский, и как зарубежный композитор.
Паулс - советский и латвийский композитор, народный артист СССР
