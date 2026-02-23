Рейтинг@Mail.ru
Песни Раймонда Паулса остались в списке РАО - РИА Новости, 23.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
07:25 23.02.2026
https://ria.ru/20260223/pauls-2076168865.html
Песни Раймонда Паулса остались в списке РАО
Песни Раймонда Паулса остались в списке РАО - РИА Новости, 23.02.2026
Песни Раймонда Паулса остались в списке РАО
Песни "Миллион алых роз", "Две розы" и "Янтарь", композитором которых является Раймонд Паулс, находятся в реестре произведений российских правообладателей... РИА Новости, 23.02.2026
2026-02-23T07:25:00+03:00
2026-02-23T07:25:00+03:00
культура
ссср
раймонд паулс
российское авторское общество
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150037/11/1500371117_0:0:2986:1681_1920x0_80_0_0_3bb85a07b93cc89061eba22b6dade445.jpg
https://ria.ru/20260221/pauls-2076018027.html
https://ria.ru/20251212/pauls-2060654354.html
ссср
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150037/11/1500371117_199:0:2731:1899_1920x0_80_0_0_7cd695523d601ca020e36fae6306fce2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ссср, раймонд паулс, российское авторское общество, культура
Культура, СССР, Раймонд Паулс, Российское авторское общество, Культура
Песни Раймонда Паулса остались в списке РАО

Песня "Миллион алых роз" Раймонда Паулса остается в списке РАО

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРаймонд Паулс
Раймонд Паулс - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Раймонд Паулс. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 23 фев - РИА Новости. Песни "Миллион алых роз", "Две розы" и "Янтарь", композитором которых является Раймонд Паулс, находятся в реестре произведений российских правообладателей Российского авторского общества, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными реестра.
Ранее официальный вестник Latvijas Vēstnesis сообщил, что латвийский композитор отозвал у представителей все ранее выданные доверенности на фоне скандала с организацией фестиваля к его юбилею. Как отмечает портал Delfi, это означает, что отныне никто не может заключать контракты, управлять финансовыми или связанными с имиджем вопросами от имени Паулса.
Раймонд Паулс - РИА Новости, 1920, 21.02.2026
Композитор Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности
21 февраля, 20:40
Согласно данным реестра произведений российских правообладателей, в нем по-прежнему находятся песни "Миллион алых роз", "Две розы" и "Янтарь", композитором которых является Паулс.
Кроме того, композиция "Янтарь" также есть в реестре произведений зарубежных правообладателей из-за того, что Паулс значится среди авторов песни и как российский, и как зарубежный композитор.
Паулс - советский и латвийский композитор, народный артист СССР.
Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
"Слишком долго молчал!" Раймонд Паулс высказался о Вайкуле
12 декабря 2025, 18:03
 
КультураСССРРаймонд ПаулсРоссийское авторское обществоКультура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала