"Слишком долго молчал!" Раймонд Паулс высказался о Вайкуле
18:03 12.12.2025
"Слишком долго молчал!" Раймонд Паулс высказался о Вайкуле
"Слишком долго молчал!" Раймонд Паулс высказался о Вайкуле
"Слишком долго молчал!" Раймонд Паулс высказался о Вайкуле

Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс
© РИА Новости / Иван Руднев
Лайма Вайкуле и Раймонд Паулс
МОСКВА, 12 дек — РИА Новости, Вадим Минеев. Многие прибалтийские актеры и артисты пользовались заслуженной любовью зрителей со всего Советского Союза. Однако в настоящее время взгляд на страну, которой они обязаны всем, у служителей сцены совершенно разный.
Яркий пример — диаметрально противоположные точки зрения на времена СССР у Лаймы Вайкуле и Раймонда Паулса. Что именно не поделили бывшие коллеги?

"Я содержала Советский Союз"

Наиболее резкие высказывания о СССР позволила себе известная артистка Лайма Вайкуле. В 1980-х годах ее голос звучал в каждой республике, а песни вроде "Вернисаж" и "Еще не вечер" стали народными хитами.
Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев исполняют песню Раймонда Паулса "Вернисаж"
© РИА Новости / Пунас
Лайма Вайкуле и Валерий Леонтьев исполняют песню Раймонда Паулса "Вернисаж"
Однако после распада Союза ее слава начала меркнуть, а в последние годы имя Вайкуле чаще ассоциируется со скандалами, чем с музыкой.
В 2023 году она заявила: "Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу. Я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч человек. Если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Мой альбом разошелся миллионным тиражом, а я получила 137 рублей за него. Вот посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил. Я отработала и содержала весь Советский Союз. А Алла содержала Россию".
Алла Пугачева в 1978 году
© РИА Новости / Рудольф Алфимов
Алла Пугачева в 1978 году
Заявления Вайкуле вызвали буквально шквал критики — часть поклонников отвернулась от нее, а некоторые друзья и коллеги восприняли эти высказывания как личное оскорбление.

Заставляли учить русский язык

Однако на этом певица не успокоилась. Она громко озвучила следующее: памятники советским солдатам следует снести. По мнению Лаймы, они не представляют никакой ценности.
Памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Двины в Риге
© РИА Новости / Стрингер
Памятник воинам Советской армии — освободителям Советской Латвии и Риги от немецко-фашистских захватчиков в парке Победы на левом берегу Двины в Риге
Позже Вайкуле поделилась горькой историей о том, как ее якобы буквально "заставляли" учить русский язык.
"Вы понимаете, так сложилась наша судьба, что мы родились в Советском Союзе. И Узбекистан, и Кыргызстан, и Азербайджан, и вся Балтия, и Грузия — мы все знали русский язык, нас заставляли", — рассказала певица.
При этом некоторое время Вайкуле пыталась петь то на латышском, то на украинском. Сейчас она живет в Юрмале и временами выходит на сцену, чтобы исполнить песни на русском языке, который ее "заставили" выучить.

Скоро ничего не останется, кроме русофобии

Совсем другую точку зрения на происходящее имеет композитор Раймонд Паулс. Именно благодаря ему Лайма Вайкуле прославилась как певица.
Лайма Вайкуле, Раймонд Паулс и Наина Ельцина
© РИА Новости / Дмитрий Донской
Лайма Вайкуле, Раймонд Паулс и Наина Ельцина
Знаменитый композитор отмечает, что латвийские власти заняты не столько помощью культуре, сколько введением политически обусловленных ограничений. Они борются с "русским языком" и доводят свой крестовый поход против всего российского до абсурда.
"Во времена СССР все проживающие в Латвии обязаны были знать русский язык и разговаривать на нем, но и латышский язык, и культура активно использовались в стране, никогда не были под запретом. <...> А вот (теперь. — Прим. ред.) в Латвии русский язык под запретом, его использование наказывается и подавляется властями", — говорил Паулс.
Разрыв с Россией и резкая переориентация на Запад привели, по мнению маэстро, к серьезным экономическим проблемам.
Рижская автобусная фабрика (РАФ), Латвийская ССР
© РИА Новости / Владимир Богатырев
Рижская автобусная фабрика (РАФ), Латвийская ССР
"Больше половины фермерских хозяйств обанкротились и прекратили существование. На все это больно смотреть, ощущение такое, что скоро в нашей стране, кроме русофобии, больше ничего не останется", — высказался Паулс.

Несет "какой-то бред"

Сильно удручает композитора, что "гремевшая" во времена СССР в культурном плане Прибалтика сейчас оказалась на задворках. Латвийские песни, латвийское кино и латвийский театр сейчас интересны только самим латышам. На фоне процессов глобализации молодежь чаще выбирает более раскрученные продукты других стран Запада.
"Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас (Россию. — Прим. ред.). Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией — не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока", — говорит Паулс.
Раймонд Паулс
© РИА Новости / Владимир Саар
Раймонд Паулс
Что же касается многочисленных высказываний Вайкуле, то, по словам Паулса, он уже перестал воспринимать ее заявления всерьез. По словам композитора, слова Лаймы — "какой-то бред".
"Я вообще серьезно к ней не отношусь. Поэтому пусть она говорит, что хочет", — заявил Раймонд Паулс.
 
 
 
