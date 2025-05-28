https://ria.ru/20250528/vaykule-2019605211.html

Куда исчезла Лайма Вайкуле

Куда исчезла Лайма Вайкуле - РИА Новости, 28.05.2025

Куда исчезла Лайма Вайкуле

Лайма Вайкуле — одна из самых ярких и противоречивых фигур советской эстрады. В 1980 годах ее голос звучал на всей территории СССР, а песни вроде "Вернисаж" и... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T19:18:00+03:00

2025-05-28T19:18:00+03:00

2025-05-28T19:18:00+03:00

шоубиз

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юрмала

лайма вайкуле

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Лайма Вайкуле — одна из самых ярких и противоречивых фигур советской эстрады. В 1980 годах ее голос звучал на всей территории СССР, а песни вроде "Вернисаж" и "Еще не вечер" стали народными хитами. Однако после распада Союза ее слава начала меркнуть, а в последние годы имя Вайкуле чаще ассоциируется со скандалами, чем с музыкой. Как скромная девушка из Латвии стала звездой всесоюзного масштаба? Почему ее карьера в России рухнула и чем она занимается сейчас?Начало пути: от медсестры к эстрадной дивеЛайма Вайкуле родилась 31 марта 1954 года в латвийском городке Цесис. Ее семья не имела отношения к искусству. Отец был рабочим, мать — продавщицей. В детстве Лайма мечтала стать врачом и даже окончила медицинское училище. Однако судьба распорядилась иначе.В 15 лет она прошла прослушивание у Раймонда Паулса и стала солисткой Рижского оркестра радио и телевидения. Позже она выступала в варьете "Юрас перле" в Юрмале, где ее заметили московские продюсеры.Переломным моментом в карьере Лаймы Вайкуле стал 1986 год. Тогда она исполнила дуэт с известным певцом Валерием Леонтьевым под названием "Вернисаж". Эта песня, написанная талантливыми композиторами Ильей Резником и Раймондом Паулсом, мгновенно завоевала популярность и стала настоящим хитом.С этого момента Вайкуле начала стремительно набирать популярность, собирая полные стадионы и привлекая внимание зрителей своим уникальным стилем. Ее образ, состоящий из мужских костюмов, платинового блонда и элегантной манеры исполнения, стал знаковым и выделял среди других артистов. Вайкуле не только покорила сердца поклонников, но и установила новые стандарты в мире музыки и моды.Западные СМИ, заметившие необычный стиль и яркую индивидуальность, начали называть ее "русской Мадонной". Вайкуле стала символом новой волны русской эстрады, олицетворяя собой сочетание таланта, харизмы и смелости в самовыражении. Ее успехи в музыке и сценическом искусстве вдохновили множество молодых исполнителей. Она продолжает оставаться яркой фигурой в мире шоу-бизнеса.Болезнь и уход в теньВ 1996 году Лайма Вайкуле выпустила альбом "Я вышла на Пикадилли", записанный в США. Все песни в нем были на русском языке. В этот непростой период ее жизни произошла ужасная трагедия. Врачи поставили ей диагноз рак груди. Лайма перенесла операцию в Америке, но медики сразу предупредили, что болезнь может вернуться в течение первых пяти лет. Более семи лет артистка испытывала постоянное беспокойство, опасаясь рецидива.В 1990 годах она выпустила несколько альбомов, но былой популярности уже не было. В 2000 годах она вернулась на сцену, но ее имя уже не гремело так, как раньше. Она участвовала в шоу вроде "Голос 60+", но новые хиты так и не появились.К сожалению, рецидив действительно произошел в 2022 году. Он был обнаружен случайно во время планового медицинского осмотра в США. Вайкуле снова пришлось пройти курс лучевой и химиотерапии. Она не любит обсуждать свою болезнь и предпочитает не углубляться в эту тему."Даже когда друзья из Украины спрашивают меня, как я себя чувствую, я отвечаю: "Определенно лучше". Мне кажется, сейчас неприлично говорить о своих проблемах", — говорит Лайма.Содержала весь СоюзВ 2018 году Вайкуле заявила, что не будет выступать в Крыму, что вызвало волну критики. В том же году во время гастролей по Украине, Лайма Вайкуле поделилась с местными журналистами своей радостью по поводу распада СССР и заявила, что ни за какие деньги не согласится выступать в Крыму. Ее позиция вызвала всплеск положительных откликов в украинских СМИ. Каждое известное издание не упустило возможности подчеркнуть: "Лайма поддержала нашу страну, россияне обиделись". Тем не менее, в это же время Лайма продолжала активно гастролировать по России и в 2019 году была удостоена премии "Золотой Граммофон".Кроме того, благодаря своим связям в латвийском правительстве, она сделала все возможное, чтобы убрать конкурс "Новая Волна" Игоря Крутого из Латвии. В Юрмале певица организовала собственный песенный конкурс под названием "Вернисаж", который, однако, не смог достичь той же популярности, что и "Новая Волна". В 2015 году "Новая Волна" переехала в Сочи, и с тех пор Лайма Вайкуле и Игорь Крутой, некогда близкие друзья, перестали общаться.После известных событий 2022 года Алла Пугачева оставила все и переехала в Израиль, а Лайма Вайкуле стала ее защищать. Она сравнила Примадонну с могучей горой, а ее критиков — с шакалами. При этом Лайма вспомнила, как Алла Борисовна оплачивала ей билеты, проживание в престижных отелях и угощала ужином. Также певица отметила, что отъезд Пугачевой — это большая потеря для России.Со временем высказывания Вайкуле стали еще более резкими. В 2023 году она заявила: "Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу. Я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч человек. Если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Мой альбом разошелся миллионным тиражом, а я получила 137 рублей за него. Вот посчитайте, кто кого содержал и кто кому платил. Я отработала и содержала весь Советский Союз. А Алла содержала Россию".Похоже, таким образом Лайма пыталась подчеркнуть свою значимость. Однако эти слова имели обратный эффект — часть ее поклонников отвернулась от нее, а некоторые друзья и коллеги восприняли эти высказывания как личное оскорбление.Только началоОднако на этом певица не остановилась. Она заявила, что памятники советским солдатам следует снести. По ее мнению, они не представляют никакой ценности. Позже Вайкуле поделилась горькой историей о том, как ее буквально "заставляли" учить русский язык."Вы понимаете, так сложилась наша судьба, что мы родились в Советском Союзе. И Узбекистан, и Кыргызстан, и Азербайджан, и вся Балтия, и Грузия — мы все знали русский язык, нас заставляли", — рассказала певица. При этом некоторое время она пыталась выступать то на латышском, то на украинском, но в итоге снова перешла на русский.Певица сама создает себе препятствия, стремясь доказать свою позицию. В настоящее время Лайма Вайкуле выступает на корпоративах и изредка дает концерты, которые посещает очень мало зрителей. Она живет в Латвии, поет на русском языке.Она могла бы остаться легендой советской эстрады, но ее резкие высказывания и политическая позиция перечеркнули многолетнюю карьеру в России. Сейчас она живет в Юрмале, а ее имя вспоминают лишь в связи со скандалами. Былая слава осталась в прошлом, и, судя по всему, вернуть ее уже не получится.

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россия, латвия, юрмала, лайма вайкуле, раймонд паулс, игорь крутой