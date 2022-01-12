https://ria.ru/20220112/pauls-1767493870.html
Паулс назвал Латвию "глухой провинцией" после потери российского рынка
Паулс назвал Латвию "глухой провинцией" после потери российского рынка - РИА Новости, 12.01.2022
Паулс назвал Латвию "глухой провинцией" после потери российского рынка
Композитор Раймонд Паулс считает, что Латвия, потеряв российский рынок, стала "глухой провинцией". РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T14:12
2022-01-12T14:12
2022-01-12T14:31
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РИГА, 12 янв – РИА Новости. Композитор Раймонд Паулс считает, что Латвия, потеряв российский рынок, стала "глухой провинцией".Маэстро, который в среду отмечает 86-й день рождения, сожалеет, что Латвия упустила свои возможности."Жаль, что мы потеряли большой рынок, который был к востоку от нас (Россия). Ментально он нам был ближе западного. Там нас никто не ждет. Знаете, у меня такое ощущение, что мы стали глухой провинцией - не только для Запада, что само собой понятно, но и для Востока", - сказал Паулс журналитстам в среду.Отношения между Латвией и Россией сильно ухудшились в последние годы. Это отражается и на совместных бизнес-проектах. Так, например, транзит из России и Белоруссии через Латвию в последние годы сократился в разы.Латвия является членом ЕС и НАТО с 2004 года.
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в мире, белоруссия, латвия, раймонд паулс, нато, новости культуры, россия
14:12 12.01.2022 (обновлено: 14:31 12.01.2022)
Паулс назвал Латвию "глухой провинцией" после потери российского рынка
Композитор Раймонд Паулс: потеряв российский рынок, Латвия стала "глухой провинцией"