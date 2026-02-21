https://ria.ru/20260221/pauls-2076018027.html
Композитор Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности
Композитор Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности - РИА Новости, 21.02.2026
Композитор Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности
Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности на фоне скандала с организацией фестиваля к его юбилею, следует из... РИА Новости, 21.02.2026
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности на фоне скандала с организацией фестиваля к его юбилею, следует из публикации в официальном вестнике Latvijas Vēstnesis.
"Отзыв всех доверенностей. Доверитель: Раймонд Паулс
", - говорится в сообщении.
Как отмечает портал Delfi, это означает, что "отныне никто не может заключать контракты, управлять финансовыми или связанными с имиджем вопросами от имени" Паулса.
Издание отмечает, что ранее композитор выразил несогласие с организаторами песенного фестиваля "За мою родину", которые планировали концерт к 90-летнему юбилею Паулса в январе 2026 года.
"По мере усиления общественной критики, в январе этого года организаторы концерта изменили название, удалив из него имя Раймондса Паулса", - сообщает Delfi.