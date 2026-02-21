Композитор Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Латвийский композитор Раймонд Паулс отозвал у представителей все ранее выданные доверенности на фоне скандала с организацией фестиваля к его юбилею, следует из публикации в официальном вестнике Latvijas Vēstnesis.

Как отмечает портал Delfi, это означает, что "отныне никто не может заключать контракты, управлять финансовыми или связанными с имиджем вопросами от имени" Паулса.

Издание отмечает, что ранее композитор выразил несогласие с организаторами песенного фестиваля "За мою родину", которые планировали концерт к 90-летнему юбилею Паулса в январе 2026 года.