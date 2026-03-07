Рейтинг@Mail.ru
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:06 07.03.2026
https://ria.ru/20260307/liverpul-2079159707.html
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T01:06:00+03:00
2026-03-07T01:06:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
мохамед салах
кертис джонс
хван хи чхан
ливерпуль
вулверхэмптон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070120364_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8aa421174cc7585df8e5d7f436fb3dcf.jpg
https://ria.ru/20260304/galatasaray-2078425450.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070120364_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_89db3749eea33410d1310a2cd299cd4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, английская премьер-лига (апл), мохамед салах, кертис джонс, хван хи чхан, ливерпуль, вулверхэмптон
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Мохамед Салах, Кертис Джонс, Хван Хи Чхан, Ливерпуль, Вулверхэмптон
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

"Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, в гостях обыграв "Вулверхэмптон"

© Фотография из соцсетейМохаммед Салах
Мохаммед Салах - РИА Новости, 1920, 07.03.2026
© Фотография из соцсетей
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 мар - РИА Новости. "Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу.
Встреча в Вулверхэмптоне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых мячи забили Энди Робертсон (51-я минута), Мохамед Салах (53) и Кертис Джонс (74). В составе хозяев отличился Хван Хи Чхан (90+1).
Кубок Англии
06 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Вулверхэмптон
1 : 3
Ливерпуль
90‎’‎ • Хван Хи Чхан
(Сэм Джонстон)
51‎’‎ • Эндрю Робертсон
(Кертис Джонс)
53‎’‎ • Мохамед Салах
(Эндрю Робертсон)
74‎’‎ • Кертис Джонс
(Райан Гравенберх)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Команды пересекались 3 марта в рамках 29-го тура чемпионата Англии. Тогда идущий на последнем месте в таблице "Вулверхэмптон" обыграл дома "красных" со счетом 2:1.
Соперник "Ливерпуля" по четвертьфиналу станет известен 9 марта по итогам жеребьевки.
Болельщики клуба Галатасарай - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Болельщикам "Галатасарая" запретили посещать гостевой матч ЛЧ в Ливерпуле
4 марта, 12:33
 
ФутболСпортАПЛ 2025-2026 (Английская Премьер-лига по футболу)Мохамед СалахКертис ДжонсХван Хи ЧханЛиверпульВулверхэмптон
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Нефтехимик
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Амур
    Салават Юлаев
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    Барыс
    4
    8
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Спартак Москва
    1
    7
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Балтика
    1
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Ак Барс
    Сибирь
    6
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нижний Новгород
    Сочи
    2
    1
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Москва
    СКА
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Вашингтон
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Реал Сосьедад
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Атлетик Бильбао
    Барселона
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Сити
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала