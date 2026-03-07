"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии

Встреча в Вулверхэмптоне завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, у которых мячи забили Энди Робертсон (51-я минута), Мохамед Салах (53) и Кертис Джонс (74). В составе хозяев отличился Хван Хи Чхан (90+1).