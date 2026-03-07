https://ria.ru/20260307/liverpul-2079159707.html
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии - РИА Новости Спорт, 07.03.2026
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Ливерпуль" победил "Вулверхэмптон" в матче 1/8 финала Кубка Англии по футболу. РИА Новости Спорт, 07.03.2026
2026-03-07T01:06:00+03:00
2026-03-07T01:06:00+03:00
2026-03-07T01:06:00+03:00
футбол
спорт
английская премьер-лига (апл)
мохамед салах
кертис джонс
хван хи чхан
ливерпуль
вулверхэмптон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070120364_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_8aa421174cc7585df8e5d7f436fb3dcf.jpg
https://ria.ru/20260304/galatasaray-2078425450.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/19/2070120364_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_89db3749eea33410d1310a2cd299cd4a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, английская премьер-лига (апл), мохамед салах, кертис джонс, хван хи чхан, ливерпуль, вулверхэмптон
Футбол, Спорт, Английская премьер-лига (АПЛ), Мохамед Салах, Кертис Джонс, Хван Хи Чхан, Ливерпуль, Вулверхэмптон
"Ливерпуль" обыграл "Вулверхэмптон" и вышел в четвертьфинал Кубка Англии
"Ливерпуль" вышел в четвертьфинал Кубка Англии, в гостях обыграв "Вулверхэмптон"