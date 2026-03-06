https://ria.ru/20260306/uefa-2079063570.html
УЕФА оштрафовал "Реал" за нацистское приветствие болельщика в матче ЛЧ
УЕФА оштрафовал "Реал" за нацистское приветствие болельщика в матче ЛЧ
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал мадридский "Реал" на 15 тысяч евро за нацистское приветствие болельщика во... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
УЕФА оштрафовал "Реал" за нацистское приветствие болельщика в матче ЛЧ
УЕФА оштрафовал "Реал" на 15 тыс евро за нацистское приветствие в матче ЛЧ