УЕФА оштрафовал "Реал" за нацистское приветствие болельщика в матче ЛЧ
Футбол
 
16:29 06.03.2026
УЕФА оштрафовал "Реал" за нацистское приветствие болельщика в матче ЛЧ
УЕФА оштрафовал "Реал" за нацистское приветствие болельщика в матче ЛЧ - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
УЕФА оштрафовал "Реал" за нацистское приветствие болельщика в матче ЛЧ
Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал мадридский "Реал" на 15 тысяч евро за нацистское приветствие болельщика во... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
футбол
спорт
союз европейских футбольных ассоциаций (уефа)
реал мадрид
бенфика
манчестер сити
лига чемпионов уефа
Новости
УЕФА оштрафовал "Реал" за нацистское приветствие болельщика в матче ЛЧ

УЕФА оштрафовал "Реал" на 15 тыс евро за нацистское приветствие в матче ЛЧ

© Соцсети клубаФутболисты "Реала"
Футболисты Реала - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
© Соцсети клуба
Футболисты "Реала". Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Дисциплинарный комитет Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) оштрафовал мадридский "Реал" на 15 тысяч евро за нацистское приветствие болельщика во время ответного матча раунда плей-офф Лиги чемпионов против португальской "Бенфики", сообщается на сайте организации.
Встреча прошла 25 февраля в Мадриде и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. Во время телетрансляции болельщик, находившийся на трибуне за воротами, показал нацистское приветствие. После инцидента в "Реале" заявили, что потребовали лишить фаната членства в клубе.
Помимо денежного штрафа, УЕФА обязал клуб закрыть часть нижней южной трибуны на один домашний матч в еврокубках. Эта санкция носит условный характер и не будет применена, если в течение года не произойдет аналогичного нарушения.
В 1/8 финала "Реал" встретится с английским "Манчестер Сити". Первая игра пройдет в Мадриде 11 марта и начнется в 23:00 мск.
ФутболСпортСоюз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА)Реал МадридБенфикаМанчестер СитиЛига чемпионов 2025-2026
 
