"Провокатор": Ловчев высказался о Кордобе и расизме

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба является провокатором, а в российском футболе сейчас нет проявлений расизма, сказал РИА Новости бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев.