"Провокатор": Ловчев высказался о Кордобе и расизме

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба является провокатором, а в российском футболе сейчас нет проявлений расизма, сказал РИА Новости бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев.
В среду ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1, уступая в один мяч после первой половины игры. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес нападающего "быков" Джона Кордобы. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал суммарно десять желтых карточек и одну красную. "Краснодар" по вопросу расизма обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).
"Мне очень понравился матч ЦСКА - "Краснодар". Великолепный матч. Кто-то говорит, что было много грубой игры, но я с большим удовольствием посмотрел эту игру. Наряду с принципиальными дерби у нас появился такой матч, как ЦСКА – "Краснодар". Что касается заявлений о расизме, то Кордоба провокатор. Сейчас этого (расизма) нет, это уже ушло, когда трибуны скандируют что-то похожее. Думаю, что сейчас очень многие футболисты стали настоящими провокаторами, чтобы быть заметными. Кордоба заметный футболист, лучший нападающий в нашем чемпионате. Но когда начинает идти в эту сторону, что его оскорбляют. Думаю, что это не соответствует действительности", - сказал Ловчев.
ЦСКА 7 декабря на выезде проиграл "Краснодару" (2:3) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве защитник армейцев Мойзес и Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении. После игры Кордоба обвинил аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру в оскорблениях на почве расизма. Позже контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не наказывать аргентинца.