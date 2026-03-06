Рейтинг@Mail.ru
"Провокатор": Ловчев высказался о Кордобе и расизме
Футбол
 
15:48 06.03.2026
"Провокатор": Ловчев высказался о Кордобе и расизме
"Провокатор": Ловчев высказался о Кордобе и расизме
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба является провокатором, а в российском футболе сейчас нет проявлений расизма, сказал РИА Новости бывший футболист... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Футбол, Спорт, СССР, Евгений Ловчев, Алексей Сухой, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, Мойзес, Краснодар, ПФК ЦСКА, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Провокатор": Ловчев высказался о Кордобе и расизме

Ловчев: в российском футболе сейчас нет проявлений расизма

МОСКВА, 6 мар - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба является провокатором, а в российском футболе сейчас нет проявлений расизма, сказал РИА Новости бывший футболист московского "Спартака" и сборной СССР Евгений Ловчев.
В среду ЦСКА на своем поле обыграл "Краснодар" со счетом 3:1, уступая в один мяч после первой половины игры. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес нападающего "быков" Джона Кордобы. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал суммарно десять желтых карточек и одну красную. "Краснодар" по вопросу расизма обратился в Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) Российского футбольного союза (РФС).
"Мне очень понравился матч ЦСКА - "Краснодар". Великолепный матч. Кто-то говорит, что было много грубой игры, но я с большим удовольствием посмотрел эту игру. Наряду с принципиальными дерби у нас появился такой матч, как ЦСКА – "Краснодар". Что касается заявлений о расизме, то Кордоба провокатор. Сейчас этого (расизма) нет, это уже ушло, когда трибуны скандируют что-то похожее. Думаю, что сейчас очень многие футболисты стали настоящими провокаторами, чтобы быть заметными. Кордоба заметный футболист, лучший нападающий в нашем чемпионате. Но когда начинает идти в эту сторону, что его оскорбляют. Думаю, что это не соответствует действительности", - сказал Ловчев.
ЦСКА 7 декабря на выезде проиграл "Краснодару" (2:3) в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). В перерыве защитник армейцев Мойзес и Кордоба устроили перепалку в подтрибунном помещении. После игры Кордоба обвинил аргентинского полузащитника ЦСКА Родриго Вильягру в оскорблениях на почве расизма. Позже контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) принял решение не наказывать аргентинца.
Стадион ЦСКА - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
Футболисты "Краснодара" сломали дверь в раздевалке стадиона ЦСКА
5 марта, 12:59
 
ФутболСпортСССРЕвгений ЛовчевАлексей СухойРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболуДжон КордобаЭдуард СперцянМойзесКраснодарПФК ЦСКАСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
