https://ria.ru/20260306/korintians-2079094626.html
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал игроком "Коринтианса"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал игроком "Коринтианса" - РИА Новости Спорт, 06.03.2026
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал игроком "Коринтианса"
Бразильский "Коринтианс" в своем аккаунте в соцсети Х объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Джесси... РИА Новости Спорт, 06.03.2026
2026-03-06T18:06:00+03:00
2026-03-06T18:06:00+03:00
2026-03-06T18:06:00+03:00
футбол
спорт
джесси лингард
манчестер юнайтед
коринтианс
вест хэм (до 21 года)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113846/63/1138466340_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_0a6d4dfd9b9765c7b86acb6779bb3f15.jpg
https://ria.ru/20260306/barselona-2079081149.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113846/63/1138466340_29:0:2758:2047_1920x0_80_0_0_6efb77345947727d6901cfac9dab6204.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, джесси лингард, манчестер юнайтед, коринтианс, вест хэм (до 21 года)
Футбол, Спорт, Джесси Лингард, Манчестер Юнайтед, Коринтианс, Вест Хэм (до 21 года)
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал игроком "Коринтианса"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" Лингард стал игроком "Коринтианса"