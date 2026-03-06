Рейтинг@Mail.ru
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал игроком "Коринтианса"
Футбол
 
18:06 06.03.2026
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал игроком "Коринтианса"
Бывший футболист "Манчестер Юнайтед" стал игроком "Коринтианса"
Джесси Лингард. Архивное фото
МОСКВА, 6 мар - РИА Новости. Бразильский "Коринтианс" в своем аккаунте в соцсети Х объявил о подписании контракта с бывшим полузащитником "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Джесси Лингардом.
Соглашение с 33-летним вингером рассчитано до конца 2026 года и включает опцию продления на год.
Последним клубом Лингарда был корейский "Сеул", в составе которого он выступал с февраля 2024 года по декабрь 2025-го.
Полузащитник является победителем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка лиги и Лиги Европы вместе с "Манчестер Юнайтед". Лингард также играл за "Вест Хэм", "Дерби Каунти", "Брайтон", "Бирмингем", "Лестер" и "Ноттингем Форест".
Ханс-Дитер Флик - РИА Новости, 1920, 06.03.2026
Флик назвал цели "Барселоны" на сезон
Вчера, 17:28
 
