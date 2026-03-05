Рейтинг@Mail.ru
"Локомотив" вышел в полуфинал пути регионов Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
20:30 05.03.2026 (обновлено: 20:34 05.03.2026)
https://ria.ru/20260305/futbol-2078856555.html
"Локомотив" вышел в полуфинал пути регионов Кубка России
"Локомотив" вышел в полуфинал пути регионов Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Локомотив" вышел в полуфинал пути регионов Кубка России
Московский "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
2026-03-05T20:30:00+03:00
2026-03-05T20:34:00+03:00
футбол
химки (городской округ в московской области)
евгений морозов
артем карпукас
локомотив (москва)
кирилл большаков (футболист)
арсенал (лондон)
оренбург
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796112778_0:63:3100:1807_1920x0_80_0_0_296e7e5dc8ed534aec941a6c9e4333de.jpg
https://ria.ru/20260305/tsska-2078851865.html
химки (городской округ в московской области)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/11/1796112778_105:0:2836:2048_1920x0_80_0_0_d491f8fc8f63ec1e423415c8323f11ea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
химки (городской округ в московской области), евгений морозов, артем карпукас, локомотив (москва), кирилл большаков (футболист), арсенал (лондон), оренбург, кубок россии по футболу
Футбол, Химки (городской округ в Московской области), Евгений Морозов, Артем Карпукас, Локомотив (Москва), Кирилл Большаков (футболист), Арсенал (Лондон), Оренбург, Кубок России по футболу
"Локомотив" вышел в полуфинал пути регионов Кубка России

"Локомотив" обыграл "Арсенал" и вышел в полуфинал пути регионов Кубка России

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭмблема "Локомотива"
Эмблема Локомотива - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Эмблема "Локомотива". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московский "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу.
Кубок России по футболу
05 марта 2026 • начало в 18:30
Завершен
Арсенал Тула
1 : 2
Локомотив
45‎’‎ • Кирилл Большаков
(Маттео Алинви)
32‎’‎ • Евгений Морозов
(Алексей Батраков)
36‎’‎ • Артем Карпукас
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась победой железнодорожников со счетом 2:1. В составе "Локомотива" по мячу забили Евгений Морозов (32-я минута) и Артем Карпукас (35). У "Арсенала" отличился Кирилл Большаков (45). На 83-й минуте вратарь туляков Михаил Цулая отразил пенальти после удара Алексея Батракова.
На 7-й минуте полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев получил повреждение и не смог продолжить игру. Ему на замену вышел Лукас Вера. Для перешедшего зимой на правах свободного агента аргентинца это был первый официальный матч за "красно-зеленых". Ранее он выступал за "Оренбург" и "Химки". На 39-й минуте защитник "Локомотива" Максим Ненахов столкнулся головами с полузащитником туляков Эдарлином Рейесом. У футболиста "красно-зеленых" пошла кровь, остаток матча он доиграл с повязкой на голове.
На первом этапе полуфинала пути регионов, матчи которого пройдут 17-19 марта, "Локомотив" сыграет с самарскими "Крыльями Советов".
Футбол. РПЛ Краснодар (Краснодар) - Крылья Советов (Самара) - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
ЦСКА обвинил футболистов "Краснодара" в провокациях
Вчера, 20:02
 
ФутболХимки (городской округ в Московской области)Евгений МорозовАртем КарпукасЛокомотив (Москва)Кирилл Большаков (футболист)Арсенал (Лондон)ОренбургКубок России по футболу
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал Тула
    Локомотив
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    5
    2
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Динамо Минск
    СКА
    1
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Лион
    Ланс
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Тоттенхэм
    Кристал Пэлас
    1
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала