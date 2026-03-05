"Локомотив" вышел в полуфинал пути регионов Кубка России

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Московский "Локомотив" обыграл тульский "Арсенал" в матче второго этапа четвертьфинала пути регионов Кубка России по футболу.
05 марта 2026 • начало в 18:30
Завершен
45’ • Кирилл Большаков
32’ • Евгений Морозов
36’ • Артем Карпукас
Встреча прошла в подмосковных Химках и завершилась победой железнодорожников со счетом 2:1. В составе "Локомотива" по мячу забили Евгений Морозов (32-я минута) и Артем Карпукас (35). У "Арсенала" отличился Кирилл Большаков (45). На 83-й минуте вратарь туляков Михаил Цулая отразил пенальти после удара Алексея Батракова.
На 7-й минуте полузащитник "Локомотива" Сергей Пиняев получил повреждение и не смог продолжить игру. Ему на замену вышел Лукас Вера. Для перешедшего зимой на правах свободного агента аргентинца это был первый официальный матч за "красно-зеленых". Ранее он выступал за "Оренбург" и "Химки". На 39-й минуте защитник "Локомотива" Максим Ненахов столкнулся головами с полузащитником туляков Эдарлином Рейесом. У футболиста "красно-зеленых" пошла кровь, остаток матча он доиграл с повязкой на голове.
На первом этапе полуфинала пути регионов, матчи которого пройдут 17-19 марта, "Локомотив" сыграет с самарскими "Крыльями Советов".