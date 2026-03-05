https://ria.ru/20260305/dinamo-2078856916.html
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
Бразильский защитник Давид Рикардо выйдет в стартовом составе московского "Динамо" на первый матч полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против столичного... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
Футболист Рикардо дебютирует за "Динамо" в матче Кубка России против "Спартака"