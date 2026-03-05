Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
Футбол
 
20:33 05.03.2026
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России
Бразильский защитник Давид Рикардо выйдет в стартовом составе московского "Динамо" на первый матч полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против столичного... РИА Новости Спорт, 05.03.2026
https://ria.ru/20260305/futbol-2078856555.html
спорт, андрей лунев, хуан касерес, дмитрий скопинцев, динамо москва, спартак москва, ботафого, кубок россии по футболу, российская премьер-лига (рпл)
"Динамо" и "Спартак" назвали составы на матч Кубка России

МОСКВА, 5 мар - РИА Новости. Бразильский защитник Давид Рикардо выйдет в стартовом составе московского "Динамо" на первый матч полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу против столичного "Спартака".
Кубок России по футболу
05 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
Динамо Москва
5 : 2
Спартак Москва
05‎’‎ • Муми Нгамалё
(Бителло)
67‎’‎ • Муми Нгамалё
70‎’‎ • David Ricardo
73‎’‎ • Константин Тюкавин
(Ярослав Гладышев)
83‎’‎ • Максим Осипенко
(Бителло)
30‎’‎ • Манфред Угальде
(Роман Зобнин)
Кристофер Мартинс
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча пройдет в четверг в Москве на стадионе "Динамо" и начнется в 20:45 мск. Рикардо перешел в "Динамо" из бразильского "Ботафого" 21 января, матч со "Спартаком" станет для него дебютным в составе "бело-голубых".
Стартовый состав "Динамо" выглядит следующим образом: Андрей Лунев (вратарь), Дмитрий Скопинцев, Хуан Касерес, Давид Рикардо, Максим Осипенко, Рубенс Диас, Бителло, Александр Кутицкий, Антон Миранчук, Муми Нгамалё, Константин Тюкавин.
"Спартак" начнет матч в следующем сочетании: Александр Максименко (вратарь), Руслан Литвинов, Александер Джику, Даниил Денисов, Роман Зобнин, Наиль Умяров, Жедсон Фернандеш, Эсекьель Барко, Владислав Саусь, Маркиньос, Манфред Угальде.
Футбол Спорт Андрей Лунев Хуан Касерес Дмитрий Скопинцев Динамо Москва Спартак Москва Ботафого Кубок России по футболу РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
