ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" в матче Кубка России - РИА Новости Спорт, 05.03.2026
Футбол
 
22:49 04.03.2026 (обновлено: 00:09 05.03.2026)
ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" в матче Кубка России
ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" в матче Кубка России
Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу. РИА Новости Спорт, 05.03.2026
спорт, кирилл глебов, данил круговой, матеус алвес, пфк цска, краснодар, кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Кирилл Глебов, Данил Круговой, Матеус Алвес, ПФК ЦСКА, Краснодар, Кубок России по футболу
ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" в матче Кубка России

ЦСКА одержал волевую победу над "Краснодаром" в полуфинале пути РПЛ Кубка России

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Московский ЦСКА обыграл "Краснодар" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России по футболу.
Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:1. В составе ЦСКА голы забили Кирилл Глебов (54-я минута), Данил Круговой (68) и Матеус Алвес (90+3). У "Краснодара" отличился Мозес Кобнан (22).
Кубок России по футболу
04 марта 2026 • начало в 20:45
Завершен
ЦСКА
3 : 1
Краснодар
54‎’‎ • Кирилл Глебов
68‎’‎ • Данил Круговой
(Матвей Кисляк)
90‎’‎ • Матеус Алвес
(Матвей Кисляк)
22‎’‎ • Дэвид Кобнан
(Жуан Батчи)
На 19-й минуте полузащитник армейцев Иван Обляков не реализовал пенальти. Вратарь Станислав Агкацев отразил удар. На 72-й минуте главный арбитр Алексей Сухой показал вторую желтую карточку защитнику "Краснодара" Джованни Гонсалесу.
Ответная встреча состоится в Краснодаре 17 марта. В рамках другого полуфинала в четверг состоится первый матч между московскими "Динамо" и "Спартаком". Игра пройдет на стадионе "бело-голубых".
