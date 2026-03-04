Рейтинг@Mail.ru
"Трактор" всухую разгромил "Торпедо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
21:42 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/livo-2078596006.html
"Трактор" всухую разгромил "Торпедо" в матче КХЛ
"Трактор" всухую разгромил "Торпедо" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 04.03.2026
"Трактор" всухую разгромил "Торпедо" в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" нанес крупное поражение нижегородскому "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
2026-03-04T21:42:00+03:00
2026-03-04T21:42:00+03:00
хоккей
спорт
александр кадейкин
сергей телегин
андрей светлаков
трактор
торпедо
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053244940_0:0:3324:1871_1920x0_80_0_0_5f86b533f4b3a1eeda4c36d4beea985c.jpg
https://ria.ru/20260304/kkhl-2078569808.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/06/2053244940_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_a26805599a15f5ac524d1fe6151adbb1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, александр кадейкин, сергей телегин, андрей светлаков, трактор, торпедо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Александр Кадейкин, Сергей Телегин, Андрей Светлаков, Трактор, Торпедо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Трактор" всухую разгромил "Торпедо" в матче КХЛ

Четыре очка Ливо принесли "Трактору" победу над "Торпедо" в КХЛ

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоДжош Ливо
Джош Ливо - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Челябинский "Трактор" нанес крупное поражение нижегородскому "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась победой гостей со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0). Дубль оформил Джошуа Ливо (5-я и 26-я минуты), по шайбе забросили Александр Кадейкин (29), Сергей Телегин (38) и Андрей Светлаков (57).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 марта 2026 • начало в 19:00
Завершен
Торпедо НН
0 : 5
Трактор
04:10 • Джошуа Ливо
(Василий Глотов, Сергей Телегин)
05:34 • Джошуа Ливо
(Александр Кадейкин, Дмитрий Николаев)
08:39 • Александр Кадейкин
(Джордан Гросс, Джошуа Ливо)
17:06 • Сергей Телегин
(Джошуа Ливо, Джордан Гросс)
16:12 • Андрей Светлаков
(Григорий Дронов, Максим Джиошвили)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ливо также отдал две голевые передачи. Канадец в пятый раз набрал минимум четыре очка в одной игре КХЛ и впервые сделал это в составе "Трактора".
Голкипер "Трактора" Дмитрий Николаев отразил все 38 бросков по своим воротам. Он оформил свой второй шатаут в текущем сезоне и первый с момента перехода в челябинский клуб из московского "Спартака" 25 января.
"Трактор" (65 очков) занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. "Торпедо" (76) располагается на четвертой строчке на Западе. В следующем матче "Трактор" в гостях сыграет со столичным ЦСКА 6 марта, "Торпедо" 8 марта примет "Сочи".
Хоккей. КХЛ. Сочи (Сочи) - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
"Сочи" проведет матч КХЛ против "Авангарда" на домашней арене
Вчера, 19:23
 
ХоккейСпортАлександр КадейкинСергей ТелегинАндрей СветлаковТракторТорпедоКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    Оренбург
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Махачкала
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Трактор
    0
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Автомобилист
    0
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Локомотив
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    ЦСКА
    Краснодар
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брайтон
    Арсенал
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Ноттингем Форрест
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Фулхэм
    Вест Хэм
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Астон Вилла
    Челси
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ньюкасл
    Манчестер Юнайтед
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Аталанта
    2
    2
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Атлетик Бильбао
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    Марсель
    Тулуза
    2
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала