"Трактор" всухую разгромил "Торпедо" в матче КХЛ
Челябинский "Трактор" нанес крупное поражение нижегородскому "Торпедо" в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 04.03.2026
Четыре очка Ливо принесли "Трактору" победу над "Торпедо" в КХЛ