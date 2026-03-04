Хиллари Клинтон не сдержалась на допросе по делу Эпштейна

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон устроила эмоциональную сцену во время закрытого допроса по делу Джеффри Эпштейна. Причина шокировала всех присутствовавших.

О чем спрашивали экс-госсекретаря? И что вызвало такую бурю эмоций?

“С меня хватит!”

Выездной допрос Клинтон по делу Эпштейна прошел 26 февраля в пригороде Нью-Йорка, где живет Хиллари. Все должно было быть конфиденциально, но кто-то из участников все же снял и выложил снимок. И когда Клинтон об этом узнала, сдержанность ей изменила.

"Если вы, ребята, делаете это, с меня хватит. Можете привлекать меня за неуважение, с меня хватит”, — заявила она, размахивая руками. Потом хлопнула ладонью по столу. Запись этого момента позже опубликовал надзорный комитет палаты представителей.

Клинтон настаивала, что правила едины для всех. И даже погрозила пальцем. Председатель комитета Джеймс Комер пообещал, что фото удалят и инцидент не повторится.

Контакты с Эпштейном

Одну из тех самых фотографий выложила конгрессвумен Лорен Боберт. На ней Клинтон в черном, за столом, во время допроса.

Клинтон заявила , что не помнит встреч с Эпштейном. Не помнит его в Белом доме. Ничего не знает о его взносах в фонд Клинтонов. И вообще, по ее словам, никаких контактов с финансистом у нее не было.

Напомним, комитет по надзору Палаты представителей США всерьез взялся за дело Джеффри Эпштейна . Кроме того, помимо Хиллари повестки получили Билл Клинтон и еще восемь бывших высокопоставленных чиновников из правоохранительных органов. Их хотят допросить.

© Фото : The US Justice Department Фотография Билла Клинтона из архивов Джеффри Эпштейна © Фото : The US Justice Department Фотография Билла Клинтона из архивов Джеффри Эпштейна

Расследование должно прояснить связи между Эпштейном и бывшими представителями высших эшелонов власти. В том числе — Дональдом Трампом.

Эпштейн умер в 2019-м в тюрьме, где ждал суда по обвинениям в торговле людьми. С тех пор консервативные теоретики гадают, какие именно данные собрали следователи. Комитет же требует рассекретить всю переписку между администрацией Байдена и минюстом по этому делу.

Сам Билл Клинтон с Эпштейном был знаком . Но женщины, которые заявляли, что стали жертвами финансиста, его ни в чем не обвиняли. Лишь несколько свидетелей утверждали, что видели экс-президента на частных самолетах Эпштейна.

При чем здесь инопланетяне?

Член палаты представителей США Мелани Стэнсбери, входящая в комитет по надзору, который и проводил закрытый допрос Хиллари Клинтон по делу Джеффри Эпштейна, поделилась неожиданной деталью.

Оказалось, у бывшего госсекретаря спрашивали не только про связи с обвиненным в секс-торговле финансистом.

"Республиканцы теперь спрашивают Хиллари Клинтон об НЛО. Вау", — написала Стэнсбери в соцсети X, намекая, что серьезностью в этом расследовании и не пахнет.

Демократ, мягко говоря, усомнилась, что у политических оппонентов вообще есть намерение всерьез разбираться с преступлениями Эпштейна. А вопросы про инопланетян, судя по всему, только укрепили ее в этом мнении.

Надо сказать, тема НЛО в последнее время и правда будоражит умы американских политиков. Билл Клинтон , к примеру, уже высказывался на этот счет. По его словам, в 1947 году на юге Штатов никакого НЛО не падало. При этом он добавил: если бы военные все же изъяли тела инопланетян с места крушения, он бы хотел об этом знать.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране © AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране

Барак Обама в феврале этого года признался, что верит в существование внеземной жизни. Но никаких доказательств контакта, по его словам, он не видел.

Дональд Трамп тоже внес свою лепту. Сначала заявил, что предшественник выдал секрет, а потом пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах. Правда, пока этого не случилось.