Хиллари Клинтон не сдержалась на допросе по делу Эпштейна

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон устроила эмоциональную сцену во время закрытого допроса по делу Джеффри Эпштейна. Причина шокировала всех присутствовавших.
О чем спрашивали экс-госсекретаря? И что вызвало такую бурю эмоций?
“С меня хватит!”
Выездной допрос Клинтон по делу Эпштейна прошел 26 февраля в пригороде Нью-Йорка, где живет Хиллари. Все должно было быть конфиденциально, но кто-то из участников все же снял и выложил снимок. И когда Клинтон об этом узнала, сдержанность ей изменила.
Клинтон настаивала, что правила едины для всех. И даже погрозила пальцем. Председатель комитета Джеймс Комер пообещал, что фото удалят и инцидент не повторится.
Контакты с Эпштейном
Одну из тех самых фотографий выложила конгрессвумен Лорен Боберт. На ней Клинтон в черном, за столом, во время допроса.
Клинтон заявила, что не помнит встреч с Эпштейном. Не помнит его в Белом доме. Ничего не знает о его взносах в фонд Клинтонов. И вообще, по ее словам, никаких контактов с финансистом у нее не было.
Напомним, комитет по надзору Палаты представителей США всерьез взялся за дело Джеффри Эпштейна. Кроме того, помимо Хиллари повестки получили Билл Клинтон и еще восемь бывших высокопоставленных чиновников из правоохранительных органов. Их хотят допросить.
© Фото : The US Justice DepartmentФотография Билла Клинтона из архивов Джеффри Эпштейна
© Фото : The US Justice Department
Фотография Билла Клинтона из архивов Джеффри Эпштейна
Расследование должно прояснить связи между Эпштейном и бывшими представителями высших эшелонов власти. В том числе — Дональдом Трампом.
Эпштейн умер в 2019-м в тюрьме, где ждал суда по обвинениям в торговле людьми. С тех пор консервативные теоретики гадают, какие именно данные собрали следователи. Комитет же требует рассекретить всю переписку между администрацией Байдена и минюстом по этому делу.
Сам Билл Клинтон с Эпштейном был знаком. Но женщины, которые заявляли, что стали жертвами финансиста, его ни в чем не обвиняли. Лишь несколько свидетелей утверждали, что видели экс-президента на частных самолетах Эпштейна.
При чем здесь инопланетяне?
Член палаты представителей США Мелани Стэнсбери, входящая в комитет по надзору, который и проводил закрытый допрос Хиллари Клинтон по делу Джеффри Эпштейна, поделилась неожиданной деталью.
Оказалось, у бывшего госсекретаря спрашивали не только про связи с обвиненным в секс-торговле финансистом.
"Республиканцы теперь спрашивают Хиллари Клинтон об НЛО. Вау", — написала Стэнсбери в соцсети X, намекая, что серьезностью в этом расследовании и не пахнет.
Демократ, мягко говоря, усомнилась, что у политических оппонентов вообще есть намерение всерьез разбираться с преступлениями Эпштейна. А вопросы про инопланетян, судя по всему, только укрепили ее в этом мнении.
Надо сказать, тема НЛО в последнее время и правда будоражит умы американских политиков. Билл Клинтон, к примеру, уже высказывался на этот счет. По его словам, в 1947 году на юге Штатов никакого НЛО не падало. При этом он добавил: если бы военные все же изъяли тела инопланетян с места крушения, он бы хотел об этом знать.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране
Барак Обама в феврале этого года признался, что верит в существование внеземной жизни. Но никаких доказательств контакта, по его словам, он не видел.
Дональд Трамп тоже внес свою лепту. Сначала заявил, что предшественник выдал секрет, а потом пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах. Правда, пока этого не случилось.
Так что вопросы про НЛО на допросе Хиллари Клинтон, возможно, не такая уж и случайность. Просто на фоне дела Эпштейна, реального и точно существующего, они звучат, мягко говоря, странно.