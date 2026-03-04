Рейтинг@Mail.ru
Хиллари Клинтон не сдержалась на допросе по делу Эпштейна - РИА Новости, 04.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:00 04.03.2026
https://ria.ru/20260304/klinton-2078227493.html
Хиллари Клинтон не сдержалась на допросе по делу Эпштейна
Хиллари Клинтон не сдержалась на допросе по делу Эпштейна - РИА Новости, 04.03.2026
Хиллари Клинтон не сдержалась на допросе по делу Эпштейна
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон устроила эмоциональную сцену во время закрытого допроса по делу Джеффри Эпштейна. Причина шокировала всех... РИА Новости, 04.03.2026
2026-03-04T04:00:00+03:00
2026-03-04T04:00:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185551_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_91a1dcd9a34022c8b983d0f3e276a004.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185551_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_4d4696707eea787ec798bbabbc24e936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60

Хиллари Клинтон не сдержалась на допросе по делу Эпштейна

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкБывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Бывший государственный секретарь США и первая леди Хилари Клинтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон устроила эмоциональную сцену во время закрытого допроса по делу Джеффри Эпштейна. Причина шокировала всех присутствовавших.
О чем спрашивали экс-госсекретаря? И что вызвало такую бурю эмоций?

“С меня хватит!”

Выездной допрос Клинтон по делу Эпштейна прошел 26 февраля в пригороде Нью-Йорка, где живет Хиллари. Все должно было быть конфиденциально, но кто-то из участников все же снял и выложил снимок. И когда Клинтон об этом узнала, сдержанность ей изменила.
"Если вы, ребята, делаете это, с меня хватит. Можете привлекать меня за неуважение, с меня хватит”, — заявила она, размахивая руками. Потом хлопнула ладонью по столу. Запись этого момента позже опубликовал надзорный комитет палаты представителей.
Клинтон настаивала, что правила едины для всех. И даже погрозила пальцем. Председатель комитета Джеймс Комер пообещал, что фото удалят и инцидент не повторится.

Контакты с Эпштейном

Одну из тех самых фотографий выложила конгрессвумен Лорен Боберт. На ней Клинтон в черном, за столом, во время допроса.
Клинтон заявила, что не помнит встреч с Эпштейном. Не помнит его в Белом доме. Ничего не знает о его взносах в фонд Клинтонов. И вообще, по ее словам, никаких контактов с финансистом у нее не было.
Напомним, комитет по надзору Палаты представителей США всерьез взялся за дело Джеффри Эпштейна. Кроме того, помимо Хиллари повестки получили Билл Клинтон и еще восемь бывших высокопоставленных чиновников из правоохранительных органов. Их хотят допросить.
© Фото : The US Justice DepartmentФотография Билла Клинтона из архивов Джеффри Эпштейна
Фотография Билла Клинтона из архивов Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© Фото : The US Justice Department
Фотография Билла Клинтона из архивов Джеффри Эпштейна
Расследование должно прояснить связи между Эпштейном и бывшими представителями высших эшелонов власти. В том числе — Дональдом Трампом.
Эпштейн умер в 2019-м в тюрьме, где ждал суда по обвинениям в торговле людьми. С тех пор консервативные теоретики гадают, какие именно данные собрали следователи. Комитет же требует рассекретить всю переписку между администрацией Байдена и минюстом по этому делу.
Сам Билл Клинтон с Эпштейном был знаком. Но женщины, которые заявляли, что стали жертвами финансиста, его ни в чем не обвиняли. Лишь несколько свидетелей утверждали, что видели экс-президента на частных самолетах Эпштейна.

При чем здесь инопланетяне?

Член палаты представителей США Мелани Стэнсбери, входящая в комитет по надзору, который и проводил закрытый допрос Хиллари Клинтон по делу Джеффри Эпштейна, поделилась неожиданной деталью.
Оказалось, у бывшего госсекретаря спрашивали не только про связи с обвиненным в секс-торговле финансистом.
"Республиканцы теперь спрашивают Хиллари Клинтон об НЛО. Вау", — написала Стэнсбери в соцсети X, намекая, что серьезностью в этом расследовании и не пахнет.
Демократ, мягко говоря, усомнилась, что у политических оппонентов вообще есть намерение всерьез разбираться с преступлениями Эпштейна. А вопросы про инопланетян, судя по всему, только укрепили ее в этом мнении.
Надо сказать, тема НЛО в последнее время и правда будоражит умы американских политиков. Билл Клинтон, к примеру, уже высказывался на этот счет. По его словам, в 1947 году на юге Штатов никакого НЛО не падало. При этом он добавил: если бы военные все же изъяли тела инопланетян с места крушения, он бы хотел об этом знать.
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент США Дональд Трамп во время выступления в конгрессе о положении дел в стране
Барак Обама в феврале этого года признался, что верит в существование внеземной жизни. Но никаких доказательств контакта, по его словам, он не видел.
Дональд Трамп тоже внес свою лепту. Сначала заявил, что предшественник выдал секрет, а потом пообещал опубликовать информацию Пентагона об инопланетянах. Правда, пока этого не случилось.
Так что вопросы про НЛО на допросе Хиллари Клинтон, возможно, не такая уж и случайность. Просто на фоне дела Эпштейна, реального и точно существующего, они звучат, мягко говоря, странно.
 
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала