Клинтон на разбирательстве о связях с Эпштейном спрашивали про инопланетян

ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США Мелани Стэнсбери из комитета по надзору, который опрашивал бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о связях с обвиненным в секс-торговле финансистом Джеффри Эпштейном, рассказала, как у политика спрашивали про инопланетян.