ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США Мелани Стэнсбери из комитета по надзору, который опрашивал бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о связях с обвиненным в секс-торговле финансистом Джеффри Эпштейном, рассказала, как у политика спрашивали про инопланетян.
"Республиканцы теперь спрашивают Хиллари Клинтон об НЛО. Вау", - написала Стэнсбери в соцсети Х о ходе закрытых слушаний.
Демократ подвергла сомнению наличие у политических оппонентов серьезных намерений разобраться с преступлениями Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Чету Клинтон вызвали для показаний конгрессу. В четверг бывший госсекретарь сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолет и не посещала его остров.
Ранее СМИ цитировали высказывание бывшего президента США Билла Клинтона о том, что в 1947 году на юге Штатов не падало НЛО. Он добавил, что хотел бы знать о телах инопланетян, если бы ВВС изъяли такие с места падения. Другой американский лидер Барак Обама в феврале этого года признался, что верит в существование инопланетян, но не видел каких-либо доказательств контакта. Президент Дональд Трамп сначала заявил, что его предшественник выдал секрет, а после пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни.
Дмитриев объяснил, почему Хиллари Клинтон "никому не нравится"
19 февраля, 20:58