Клинтон на разбирательстве о связях с Эпштейном спрашивали про инопланетян - РИА Новости, 27.02.2026
02:04 27.02.2026
https://ria.ru/20260227/inoplanetyane-2077029380.html
Клинтон на разбирательстве о связях с Эпштейном спрашивали про инопланетян
Член палаты представителей США Мелани Стэнсбери из комитета по надзору, который опрашивал бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о связях с обвиненным в... РИА Новости, 27.02.2026
2026-02-27T02:04:00+03:00
2026-02-27T02:04:00+03:00
в мире
сша
хиллари клинтон
джеффри эпштейн
билл клинтон
министерство обороны сша
сша
ВАШИНГТОН, 27 фев - РИА Новости. Член палаты представителей США Мелани Стэнсбери из комитета по надзору, который опрашивал бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон о связях с обвиненным в секс-торговле финансистом Джеффри Эпштейном, рассказала, как у политика спрашивали про инопланетян.
"Республиканцы теперь спрашивают Хиллари Клинтон об НЛО. Вау", - написала Стэнсбери в соцсети Х о ходе закрытых слушаний.
Демократ подвергла сомнению наличие у политических оппонентов серьезных намерений разобраться с преступлениями Эпштейна.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации, в июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве. Чету Клинтон вызвали для показаний конгрессу. В четверг бывший госсекретарь сообщила, что не знала о преступлениях Эпштейна, не помнит, чтобы когда-либо с ним встречалась, а также никогда не летала на его самолет и не посещала его остров.
Ранее СМИ цитировали высказывание бывшего президента США Билла Клинтона о том, что в 1947 году на юге Штатов не падало НЛО. Он добавил, что хотел бы знать о телах инопланетян, если бы ВВС изъяли такие с места падения. Другой американский лидер Барак Обама в феврале этого года признался, что верит в существование инопланетян, но не видел каких-либо доказательств контакта. Президент Дональд Трамп сначала заявил, что его предшественник выдал секрет, а после пообещал опубликовать информацию Пентагона о внеземной жизни.
В миреСШАХиллари КлинтонДжеффри ЭпштейнБилл КлинтонМинистерство обороны США
 
 
Обсуждения
