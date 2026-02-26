https://ria.ru/20260226/epshteyn-2076985358.html
Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях Эпштейна
Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях Эпштейна - РИА Новости, 26.02.2026
Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях Эпштейна
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях скандально известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и не... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26
2026-02-26T19:40:00+03:00
2026-02-26T19:40:00+03:00
сша
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях скандально известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и не посещала его остров.
в четверг дает показания конгрессменам США по делу Эпштейна
. Они проходят в закрытом режиме.
"Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала на его самолёте и не посещала его остров, дома или офисы. Мне больше нечего к этому добавить", – говорится в письменных показаниях Клинтон перед комитетом конгресса. Показания она опубликовала в соцсети Х
Клинтон также отметила, что не располагает информацией о преступлениях педофила и его сообщницы Гислейн Максвелл.
"Комитет обосновал повестку, направленную мне, предположением, что я располагаю информацией о расследованиях преступной деятельности Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл. Позвольте мне выразиться максимально ясно: я такой информацией не располагаю", – подчеркнула Клинтон.