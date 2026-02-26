Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях Эпштейна

ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях скандально известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и не посещала его остров.

Клинтон в четверг дает показания конгрессменам США по делу Эпштейна . Они проходят в закрытом режиме.

"Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала на его самолёте и не посещала его остров, дома или офисы. Мне больше нечего к этому добавить", – говорится в письменных показаниях Клинтон перед комитетом конгресса. Показания она опубликовала в соцсети Х

Клинтон также отметила, что не располагает информацией о преступлениях педофила и его сообщницы Гислейн Максвелл.