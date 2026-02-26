Рейтинг@Mail.ru
Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях Эпштейна - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/epshteyn-2076985358.html
Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях Эпштейна
Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях Эпштейна - РИА Новости, 26.02.2026
Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях Эпштейна
Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях скандально известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и не... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T19:40:00+03:00
2026-02-26T19:40:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
хиллари клинтон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185551_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_91a1dcd9a34022c8b983d0f3e276a004.jpg
https://ria.ru/20260223/times-2076264356.html
https://ria.ru/20260212/epshteyn-2073771972.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185551_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_4d4696707eea787ec798bbabbc24e936.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джеффри эпштейн, хиллари клинтон
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Хиллари Клинтон
Хиллари Клинтон утверждает, что не знала о преступлениях Эпштейна

Клинтон заявила, что не знала о преступлениях Эпштейна и не посещала его остров

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХилари Клинтон
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Хилари Клинтон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 26 фев – РИА Новости. Бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон сообщила, что не знала о преступлениях скандально известного американского финансиста-педофила Джеффри Эпштейна и не посещала его остров.
Клинтон в четверг дает показания конгрессменам США по делу Эпштейна. Они проходят в закрытом режиме.
Бывший посол Великобритании в США Питер Мандельсон - РИА Новости, 1920, 23.02.2026
Экс-посла Британии в США задержали по делу Эпштейна, сообщили СМИ
23 февраля, 20:07
"Я не помню, чтобы когда-либо встречалась с господином Эпштейном. Я никогда не летала на его самолёте и не посещала его остров, дома или офисы. Мне больше нечего к этому добавить", – говорится в письменных показаниях Клинтон перед комитетом конгресса. Показания она опубликовала в соцсети Х.
Клинтон также отметила, что не располагает информацией о преступлениях педофила и его сообщницы Гислейн Максвелл.
"Комитет обосновал повестку, направленную мне, предположением, что я располагаю информацией о расследованиях преступной деятельности Джеффри Эпштейна и Гислейн Максвелл. Позвольте мне выразиться максимально ясно: я такой информацией не располагаю", – подчеркнула Клинтон.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
Америка нашла козла отпущения в деле Эпштейна
12 февраля, 08:00
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнХиллари Клинтон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала