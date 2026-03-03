Клинтон отреагировала на публикацию ее снимка с закрытых показаний

ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон эмоционально отреагировала на публикацию ее снимка с закрытых показаний конгрессу, касавшихся дела обвиненного в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна.

Выездной допрос Клинтон по делу Эпштейна прошел 26 февраля в пригороде Нью-Йорка , где живет политик, в закрытом режиме. Во время проведения допроса в соцсети появился снимок с Клинтон.

"Если вы, ребят, делаете это, с меня хватит. Можете привлекать меня за неуважение, с меня хватит", - сказала Клинтон во время дачи показаний, размахивая обеими руками. Видеозапись выездного допроса Клинтон в понедельник опубликовал надзорный комитет палаты представителей.

Клинтон заявила, что считает такое поведение типичным, и ударила ладонью по столу, когда услышала от одной из участниц слушаний признание в публикации снимка. "Мы все подчиняемся одним правилам", - сказала Клинтон, стуча кулаком по столу, и погрозила пальцем.

На этом запись прекратили, после перерыва ситуация повторилась. Представители Клинтон предложили в таком случае сделать слушания открытыми и пригласить прессу. Председатель комитета Джеймс Комер пообещал, что такого больше не повторится, а снимки будут удалены.

Одну из фотографий опубликовала в соцсети конгрессвумен Лорен Боберт

В ходе слушаний Клинтон заявила, что не помнит, чтобы когда-либо встречалась с Эпштейном, не помнит его в Белом доме, не знает о его взносах в фонд Клинтонов. "У меня не было контактов с Джеффри Эпштейном, я не получала денежных средств от Джеффри Эпштейна", - сказала она.

Интерес к чете Клинтон и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов из досье финансиста. Среди ранее необнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.