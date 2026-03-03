Рейтинг@Mail.ru
Клинтон отреагировала на публикацию ее снимка с закрытых показаний - РИА Новости, 03.03.2026
03:18 03.03.2026
https://ria.ru/20260303/klinton-2078063961.html
Клинтон отреагировала на публикацию ее снимка с закрытых показаний
Клинтон отреагировала на публикацию ее снимка с закрытых показаний - РИА Новости, 03.03.2026
Клинтон отреагировала на публикацию ее снимка с закрытых показаний
Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон эмоционально отреагировала на публикацию ее снимка с закрытых показаний конгрессу, касавшихся дела обвиненного в... РИА Новости, 03.03.2026
2026-03-03T03:18:00+03:00
2026-03-03T03:18:00+03:00
в мире
сша
нью-йорк (город)
хиллари клинтон
джеффри эпштейн
лорен боберт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/19/1565185530_0:0:2748:1545_1920x0_80_0_0_ebdd427eb7b9c347dae053e407c148f2.jpg
https://ria.ru/20260303/klinton-2078063777.html
https://ria.ru/20260303/klinton-2078062340.html
https://ria.ru/20260227/zakharova-2077106888.html
сша
нью-йорк (город)
в мире, сша, нью-йорк (город), хиллари клинтон, джеффри эпштейн, лорен боберт
В мире, США, Нью-Йорк (город), Хиллари Клинтон, Джеффри Эпштейн, Лорен Боберт
Клинтон отреагировала на публикацию ее снимка с закрытых показаний

Хиллари Клинтон ударила кулаком по столу во время допроса по делу Эпштейна

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкХилари Клинтон
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Хилари Клинтон. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон эмоционально отреагировала на публикацию ее снимка с закрытых показаний конгрессу, касавшихся дела обвиненного в торговле несовершеннолетними с целью сексуальной эксплуатации финансиста Джеффри Эпштейна.
Выездной допрос Клинтон по делу Эпштейна прошел 26 февраля в пригороде Нью-Йорка, где живет политик, в закрытом режиме. Во время проведения допроса в соцсети появился снимок с Клинтон.
Фотографии бывшего президента США Билла Клинтона во время заседания в конгрессе в рамках расследования дела Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Клинтон рассказал о скандальном фото в джакузи из дела Эпштейна
Вчера, 03:15
"Если вы, ребят, делаете это, с меня хватит. Можете привлекать меня за неуважение, с меня хватит", - сказала Клинтон во время дачи показаний, размахивая обеими руками. Видеозапись выездного допроса Клинтон в понедельник опубликовал надзорный комитет палаты представителей.
Клинтон заявила, что считает такое поведение типичным, и ударила ладонью по столу, когда услышала от одной из участниц слушаний признание в публикации снимка. "Мы все подчиняемся одним правилам", - сказала Клинтон, стуча кулаком по столу, и погрозила пальцем.
На этом запись прекратили, после перерыва ситуация повторилась. Представители Клинтон предложили в таком случае сделать слушания открытыми и пригласить прессу. Председатель комитета Джеймс Комер пообещал, что такого больше не повторится, а снимки будут удалены.
Одну из фотографий опубликовала в соцсети конгрессвумен Лорен Боберт.
Бывший президент США Билл Клинтон - РИА Новости, 1920, 03.03.2026
Билл Клинтон заявил, что не помнит, посещал ли он дом Эпштейна
Вчера, 02:51
В ходе слушаний Клинтон заявила, что не помнит, чтобы когда-либо встречалась с Эпштейном, не помнит его в Белом доме, не знает о его взносах в фонд Клинтонов. "У меня не было контактов с Джеффри Эпштейном, я не получала денежных средств от Джеффри Эпштейна", - сказала она.
Интерес к чете Клинтон и ее связям с Эпштейном обострился на фоне публикации новых файлов из досье финансиста. Среди ранее необнародованных файлов - многочисленные фото бывшего президента, в том числе в джакузи, бассейне и в компании девушек, чьи лица скрыты.
В 2019 году Эпштейну в США были предъявлены обвинения в торговле несовершеннолетними для сексуальной эксплуатации. В июле того же года он скончался в тюрьме, следствие пришло к выводу о самоубийстве.
Хилари Клинтон - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Захарова назвала показания Хиллари Клинтон по делу Эпштейна ложью
27 февраля, 12:14
 
В миреСШАНью-Йорк (город)Хиллари КлинтонДжеффри ЭпштейнЛорен Боберт
 
 
