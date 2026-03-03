"Реал" без Мбаппе проиграл "Хетафе" в матче Ла Лиги

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Мадридский "Реал" проиграл "Хетафе" в матче 26-го тура чемпионата Испании по футболу.
02 марта 2026 • начало в 23:00
Завершен
Встреча прошла в Мадриде и завершилась победой гостей со счетом 1:0. Единственный мяч на 39-й минуте забил Мартин Сатриано. На пятой компенсированной ко второму тайму минуте красную карточку получил полузащитник "сливочных" Франко Мастантуоно. Спустя две минуты за вторую желтую с поля был удален вингер "Хетафе" Адриан Лисо.
После первого тайма болельщики "Реала" освистывали свою команду, и, как сообщает журналист Гильермо Раи в соцсети X, часть из них скандировала призывы к отставке президента клуба Флорентино Переса.
За "Реал" из-за растяжения связок левого колена не сыграл французский нападающий Килиан Мбаппе. Ранее он пропустил ответную встречу стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики" (2:1), которая состоялась 25 февраля.
"Реал" во второй раз в своей истории проиграл "Хетафе" на домашнем поле. В первый раз "Хетафе" обыграл "сливочных" на "Сантьяго Бернабеу" в матче чемпионата Испании в феврале 2008 года. Тогда подопечные Микаэля Лаудрупа одержали победу со счетом 1:0, в стартовом составе команды вышел действующий тренер московского ЦСКА Фабио Челестини.
"Хетафе" (32 очка) занимает 11-е место в таблице Ла Лиги, где "Реал" (60) идет вторым, отставая от "Барселоны" на 4 очка. Подопечные Альваро Арбелоа потерпели поражение во втором матче чемпионата подряд. В следующем туре "Хетафе" примет севильский "Бетис" 8 марта. "Реал" 6 марта встретится с "Сельтой" из Виго на поле соперника.