Кто такой Алиреза Арафи, вошедший во временный управляющий совет Ирана

Детство и семья

Иранский религиозный деятель, аятолла Алиреза Арафи родился в 1959 году в городе Мейбод (центральная провинция Йезд, Иран).

Род Арафи происходит из клерикальной семьи Мейбода. Предки Арафи были зороастрийцами, принявшими ислам в XIX веке. Отец Арафи, аятолла (шейх Хаджи) Мохаммед Ибрагим Арафи, был известен как человек, близкий к основателю Исламской Республики – аятолле Рухолле Хомейни (1902-1989).

© AP Photo / Thierry Campion, File Аятолла Хомейни сидит в самолете перед вылетом из Парижа в Иран. 1 февраля 1979

Религиозное образование

В 1969 году Алиреза переехал в город Кум (священный город шиитов), чтобы продолжить религиозное образование, начатое под руководством отца в Мейбоде. За годы учебы он получил звание муджтахида, которое носит по настоящее время. Область его знаний включает исламское право (фикх) и философию.

Карьера

Алиреза Арафи стал продвигаться по карьерной лестнице после того, как аятолла Али Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана в 1989 году.

В 1992 году он был назначен руководителем пятничной молитвы в городе Мейбод. В 2015 году стал руководителем пятничной молитвы в городе Кум.

В 2009 году Арафи сыграл важную роль в создании Международного университета Аль-Мустафа в Куме, имеющего десятки семинарий и религиозных центров в Иране и за его пределами.

В феврале 2016 года Арафи баллотировался по списку "Общества преподавателей семинарий Кума" по округу Тегеран в Ассамблею экспертов, однако проиграл.

После этого аятолла Хаменеи расширил полномочия Арафи, назначив его в июле 2016 года главой всех семинарий Ирана.

Политические посты

В июле 2019 года Арафи вошел в состав Совета стражей конституции, состоящий из 12 человек (главный орган Ирана, имеющий полномочия наложить вето на любую правительственную политику или политического кандидата).

Арафи также входит в число кандидатов на пост преемника главы Совета стражей конституции Ахмада Джаннати (назначен в 1992 году).

В 2022 году Арафи был избран в Ассамблею экспертов (влиятельный орган, ответственный за назначение и, при необходимости, отставку Верховного лидера страны), а в 2024 году стал вторым заместителем председателя Ассамблеи.

Алиреза Арафи известен тем, что в 2022 году в разгар антиправительственных митингов в Иране угрожал участникам протестов, срывавшим тюрбаны со священнослужителей.

В июле 2024 года Алиреза Арафи в ходе визита в Россию встречался с первым заместителем председателя Государственной думы РФ Александром Жуковым.

В последние годы Арафи стал более публичной фигурой. В его обязанности входили встречи с иностранными чиновниками, посещение пострадавших от землетрясения западных районов страны, выступления по вопросам национальной безопасности. Он открыто заявлял о своей поддержке армии и Корпуса стражей исламской революции.

На международной арене Арафи считает главным врагом шиитского ислама саудовскую версию ислама, которую в Иране называют "ваххабизмом".

Эксперты отмечают, что, несмотря на обширный опыт в религиозной бюрократии Ирана и авторитет Арафи среди элиты, у него нет независимой политической поддержки за пределами этих структур, что может повлиять на его лидерство в период как внешних конфликтов, так и внутренней неопределенности.

Создание временного управляющего совета после гибели аятоллы Хаменеи

28 февраля 2026 года в результате серии ударов США и Израиля по территории Ирана верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит

© REUTERS / IRIB Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи (слева) и аятолла Алиреза Арафи (справа) на заседании временного совета руководства Ирана

1 марта 2026 года Алиреза Арафи был включен в состав временного руководящего совета , задача которого – обеспечить непрерывное руководство страной в отсутствие верховного лидера, которого позже изберет Совет экспертов. Помимо Арафи в совет вошли президент Масуд Пезешкиан и глава судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи.

Алиреза Арафи – автор 24 книг и статей.

Свободно владеет арабским и английским языками.