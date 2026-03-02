Рейтинг@Mail.ru
Алиреза Арафи: кто такой, должность в Иране, биография, фото
19:58 02.03.2026 (обновлено: 20:05 02.03.2026)
Кто такой Алиреза Арафи, вошедший во временный управляющий совет Ирана
Иранский религиозный деятель, аятолла Алиреза Арафи родился в 1959 году в городе Мейбод (центральная провинция Йезд, Иран). РИА Новости, 02.03.2026
2026-03-02T19:58:00+03:00
2026-03-02T20:05:00+03:00
иран, али хаменеи, масуд пезешкиан, корпус стражей исламской революции
Иран, Али Хаменеи, Масуд Пезешкиан, Корпус стражей исламской революции

Кто такой Алиреза Арафи, вошедший во временный управляющий совет Ирана

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАятолла Алиреза Арафи
Аятолла Алиреза Арафи - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Аятолла Алиреза Арафи. Архивное фото
Оглавление

Детство и семья

Иранский религиозный деятель, аятолла Алиреза Арафи родился в 1959 году в городе Мейбод (центральная провинция Йезд, Иран).
Род Арафи происходит из клерикальной семьи Мейбода. Предки Арафи были зороастрийцами, принявшими ислам в XIX веке. Отец Арафи, аятолла (шейх Хаджи) Мохаммед Ибрагим Арафи, был известен как человек, близкий к основателю Исламской Республики – аятолле Рухолле Хомейни (1902-1989).
© AP Photo / Thierry Campion, FileАятолла Хомейни сидит в самолете перед вылетом из Парижа в Иран. 1 февраля 1979
Аятолла Хомейни сидит в самолете перед вылетом из Парижа в Иран. 1 февраля 1979 - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Thierry Campion, File
Аятолла Хомейни сидит в самолете перед вылетом из Парижа в Иран. 1 февраля 1979

Религиозное образование

В 1969 году Алиреза переехал в город Кум (священный город шиитов), чтобы продолжить религиозное образование, начатое под руководством отца в Мейбоде. За годы учебы он получил звание муджтахида, которое носит по настоящее время. Область его знаний включает исламское право (фикх) и философию.

Карьера

Алиреза Арафи стал продвигаться по карьерной лестнице после того, как аятолла Али Хаменеи стал новым верховным лидером Ирана в 1989 году.
В 1992 году он был назначен руководителем пятничной молитвы в городе Мейбод. В 2015 году стал руководителем пятничной молитвы в городе Кум.
В 2009 году Арафи сыграл важную роль в создании Международного университета Аль-Мустафа в Куме, имеющего десятки семинарий и религиозных центров в Иране и за его пределами.
В феврале 2016 года Арафи баллотировался по списку "Общества преподавателей семинарий Кума" по округу Тегеран в Ассамблею экспертов, однако проиграл.
Дым на месте американо-израильского удара по Тегерану - РИА Новости, 1920, 28.02.2026
Война Израиля и Ирана в 2026 году: причины, хронология и последствия
28 февраля, 10:20
После этого аятолла Хаменеи расширил полномочия Арафи, назначив его в июле 2016 года главой всех семинарий Ирана.

Политические посты

В июле 2019 года Арафи вошел в состав Совета стражей конституции, состоящий из 12 человек (главный орган Ирана, имеющий полномочия наложить вето на любую правительственную политику или политического кандидата).
Арафи также входит в число кандидатов на пост преемника главы Совета стражей конституции Ахмада Джаннати (назначен в 1992 году).
В 2022 году Арафи был избран в Ассамблею экспертов (влиятельный орган, ответственный за назначение и, при необходимости, отставку Верховного лидера страны), а в 2024 году стал вторым заместителем председателя Ассамблеи.
Фуражка военнослужащего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в зале заседаний парламента Ирана в столице страны — Тегеране - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Что такое Корпус стражей исламской революции (КСИР)
Вчера, 18:53
Алиреза Арафи известен тем, что в 2022 году в разгар антиправительственных митингов в Иране угрожал участникам протестов, срывавшим тюрбаны со священнослужителей.
В июле 2024 года Алиреза Арафи в ходе визита в Россию встречался с первым заместителем председателя Государственной думы РФ Александром Жуковым.
В последние годы Арафи стал более публичной фигурой. В его обязанности входили встречи с иностранными чиновниками, посещение пострадавших от землетрясения западных районов страны, выступления по вопросам национальной безопасности. Он открыто заявлял о своей поддержке армии и Корпуса стражей исламской революции.
На международной арене Арафи считает главным врагом шиитского ислама саудовскую версию ислама, которую в Иране называют "ваххабизмом".
Эксперты отмечают, что, несмотря на обширный опыт в религиозной бюрократии Ирана и авторитет Арафи среди элиты, у него нет независимой политической поддержки за пределами этих структур, что может повлиять на его лидерство в период как внешних конфликтов, так и внутренней неопределенности.

Создание временного управляющего совета после гибели аятоллы Хаменеи

28 февраля 2026 года в результате серии ударов США и Израиля по территории Ирана верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи был убит.
© REUTERS / IRIBПрезидент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи (слева) и аятолла Алиреза Арафи (справа) на заседании временного совета руководства Ирана
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи (слева) и аятолла Алиреза Арафи (справа) на заседании временного совета руководства Ирана - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
© REUTERS / IRIB
Президент Ирана Масуд Пезешкиан, глава судебной власти Голям Хоссейн Мохсени-Эджеи (слева) и аятолла Алиреза Арафи (справа) на заседании временного совета руководства Ирана
1 марта 2026 года Алиреза Арафи был включен в состав временного руководящего совета, задача которого – обеспечить непрерывное руководство страной в отсутствие верховного лидера, которого позже изберет Совет экспертов. Помимо Арафи в совет вошли президент Масуд Пезешкиан и глава судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи.
Алиреза Арафи – автор 24 книг и статей.
Свободно владеет арабским и английским языками.

ИранАли ХаменеиМасуд ПезешкианКорпус стражей исламской революции
 
 
