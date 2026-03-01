Временный совет Ирана приступил к работе, сообщил Пезешкиан

ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Временный совет, который будет руководить Ираном до избрания верховного лидера, приступил к работе, заявил президент страны Масуд Пезешкиан, который входит в этот совет.
"Руководящий совет приступил к работе", - приводит иранское госагентство IRNA его слова.
Временный руководящий совет был сформирован после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и состоит из президента Ирана, главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи и члена Совета стражей конституции Алирезы Арафи.
Его задача - обеспечить непрерывное руководство страной в отсутствие верховного лидера, которого позже будет выбирать Совет экспертов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.