Временный совет Ирана приступил к работе, сообщил Пезешкиан - РИА Новости, 01.03.2026
16:37 01.03.2026 (обновлено: 17:32 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/sovet-2077685687.html
Временный совет Ирана приступил к работе, сообщил Пезешкиан
иран
военная операция сша и израиля против ирана
в мире
сша
израиль
масуд пезешкиан
иран, военная операция сша и израиля против ирана, в мире, сша, израиль, масуд пезешкиан
Иран, Военная операция США и Израиля против Ирана, В мире, США, Израиль, Масуд Пезешкиан
Временный совет Ирана приступил к работе, сообщил Пезешкиан

Пезешкиан: временный руководящий совет Ирана приступил к работе

Масуд Пезешкиан
Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© РИА Новости / Majid Saeedi
Масуд Пезешкиан. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Временный совет, который будет руководить Ираном до избрания верховного лидера, приступил к работе, заявил президент страны Масуд Пезешкиан, который входит в этот совет.
"Руководящий совет приступил к работе", - приводит иранское госагентство IRNA его слова.
Временный руководящий совет был сформирован после гибели верховного лидера Ирана Али Хаменеи и состоит из президента Ирана, главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи и члена Совета стражей конституции Алирезы Арафи.
Его задача - обеспечить непрерывное руководство страной в отсутствие верховного лидера, которого позже будет выбирать Совет экспертов.
США и Израиль в субботу начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
В результате атаки был убит верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, начальник генштаба вооруженных сил Ирана Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, командующий КСИР Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани. В стране был объявлен 40-дневный траур.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дым на месте авиаудара в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
"На грани краха". В Финляндии неожиданно высказались об ударах США по Ирану
Вчера, 15:39
 
ИранВоенная операция США и Израиля против ИранаВ миреСШАИзраильМасуд Пезешкиан
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
