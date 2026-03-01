Члена надзорного органа Ирана включили в руководящий совет

. Члена высшего надзорного органа Ирана Алирезу Арафи включили во временный руководящий совет, созданный для управления исламской республикой на время отсутствия верховного лидера, заявил официальный представитель Совета по определению политической целесообразности ИРИ Мохсен Дехнави.

Как отметил официальный представитель совета, это сделали, чтобы управление страной было непрерывным, и в самое ближайшее время совет экспертов избрал нового верховного лидера Ирана.