Члена надзорного органа Ирана включили в руководящий совет - РИА Новости, 01.03.2026
14:00 01.03.2026 (обновлено: 16:58 01.03.2026)
Члена надзорного органа Ирана включили в руководящий совет
Члена надзорного органа Ирана включили в руководящий совет
Члена надзорного органа Ирана включили в руководящий совет

Арафи включили во временный руководящий совет для управления Ираном

Аятолла Алиреза Арафи
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Члена высшего надзорного органа Ирана Алирезу Арафи включили во временный руководящий совет, созданный для управления исламской республикой на время отсутствия верховного лидера, заявил официальный представитель Совета по определению политической целесообразности ИРИ Мохсен Дехнави.

Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи погиб в своем офисе в результате ракетной атаки США и Израиля. После гибели верховного лидера иранское правительство объявило по всей стране 40-дневный траур и нерабочую неделю. КСИР и армия ИРИ в опубликованных заявлениях пообещали отомстить.
"Во исполнение статьи 111 конституции Ирана, на основании которой один из факихов-членов иранского надзорного органа Совета стражей конституции должен членствовать во временном руководящем совете, совет по определению целесообразности принимаемых решений назначает аятоллу Алирезу Арафи членом этого руководящего совета", - написал Дехнави в соцсети X.
Как отметил официальный представитель совета, это сделали, чтобы управление страной было непрерывным, и в самое ближайшее время совет экспертов избрал нового верховного лидера Ирана.
Совет будет состоять из президента Масуда Пезешкиана, главы судебной власти Голям-Хосейна Мохсени-Эжеи и Арафи.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Удары по Ирану были нанесены, несмотря на переговоры по иранскому "ядерному досье" между Вашингтоном и Тегераном на этой неделе в Женеве при посредничестве Омана.
МИД РФ осудил нападение США и Израиля. В Москве заявили, что ответственность за негативные последствия рукотворного кризиса целиком и полностью лежит на них.
Временный совет Ирана приступил к работе, сообщил Пезешкиан
