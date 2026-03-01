Рейтинг@Mail.ru
СМИ: верховный лидер Ирана был убит в своем офисе утром в субботу
04:51 01.03.2026 (обновлено: 08:59 01.03.2026)
СМИ: верховный лидер Ирана был убит в своем офисе утром в субботу
СМИ: верховный лидер Ирана был убит в своем офисе утром в субботу
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своем офисе в субботу ранним утром, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
1920
1920
true
в мире, иран, сша, израиль, али хаменеи, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Али Хаменеи, Военная операция США и Израиля против Ирана
СМИ: верховный лидер Ирана был убит в своем офисе утром в субботу

Tasnim: Али Хаменеи был убит в своем офисе утром в субботу

© REUTERS / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© REUTERS / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 1 мар - РИА Новости. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своем офисе в субботу ранним утром, передает агентство Tasnim.
"(Верховный лидер – ред.) в момент гибели был занят государственной деятельностью на своем месте работы (в своем офисе), эта подлая атака произошла в первые часы утра субботы", - говорится в сообщении.
США и Израиль нанесли в субботу серию ударов по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществил ответные ракетные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Об операции США и Израиля против Ирана читайте в онлайн-репортаже >>
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Трамп назвал своих кандидатов на пост главы Ирана после гибели Хаменеи
Вчера, 04:41
 
В миреИранСШАИзраильАли ХаменеиВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
