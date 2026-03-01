https://ria.ru/20260301/ofis-2077577330.html
СМИ: верховный лидер Ирана был убит в своем офисе утром в субботу
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит в своем офисе в субботу ранним утром, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 01.03.2026
в мире
иран
сша
израиль
али хаменеи
военная операция сша и израиля против ирана
иран
сша
израиль
СМИ: верховный лидер Ирана был убит в своем офисе утром в субботу
Tasnim: Али Хаменеи был убит в своем офисе утром в субботу