Рейтинг@Mail.ru
Гол Мухамадуллина принес "Сан-Хосе" победу над "Эдмонтоном" - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
02:45 01.03.2026 (обновлено: 03:13 01.03.2026)
https://ria.ru/20260301/khokkey-2077569469.html
Гол Мухамадуллина принес "Сан-Хосе" победу над "Эдмонтоном"
Гол Мухамадуллина принес "Сан-Хосе" победу над "Эдмонтоном" - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
Гол Мухамадуллина принес "Сан-Хосе" победу над "Эдмонтоном"
Хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 01.03.2026
2026-03-01T02:45:00+03:00
2026-03-01T03:13:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
сан-хосе шаркс
эдмонтон ойлерз
филадельфия флайерз
шакир мухамадуллин
ярослав аскаров
дмитрий орлов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077571596_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fe8000cbb889f50b5a63f7e43f9443b.jpg
https://ria.ru/20260301/malkin-2077556091.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/01/2077571596_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_2023d228b94524847ae6c2f0def3ec3c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), сан-хосе шаркс, эдмонтон ойлерз, филадельфия флайерз, шакир мухамадуллин, ярослав аскаров, дмитрий орлов, василий подколзин, матвей мичков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Сан-Хосе Шаркс, Эдмонтон Ойлерз, Филадельфия Флайерз, Шакир Мухамадуллин, Ярослав Аскаров, Дмитрий Орлов, Василий Подколзин, Матвей Мичков
Гол Мухамадуллина принес "Сан-Хосе" победу над "Эдмонтоном"

Гол Мухамадуллина принес "Сан-Хосе" победу над "Эдмонтоном" в матче НХЛ

© Фото : x.com/sanjosesharksШакир Мухамадуллин
Шакир Мухамадуллин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
© Фото : x.com/sanjosesharks
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Сан-Хосе Шаркс" обыграли "Эдмонтон Ойлерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
01 марта 2026 • начало в 00:00
Завершен
Сан-Хосе
5 : 4
Эдмонтон
08:34 • Macklin Celebrini
(Will Smith)
11:07 • Michael Misa
(Тайлер Тоффоли)
17:05 • Барклай Гудроу
(Зак Остапчук, Джон Клингберг)
45:30 • Александр Веннберг
(Филипп Курашев, Марио Ферраро)
49:27 • Шакир Мухамадуллин
(Уильям Эклунд, Michael Misa)
14:51 • Леон Драйзайтль
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
35:49 • Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Маттиас Экхольм)
42:54 • Трент Фредерик
(Мэтью Савойя)
47:13 • Джейк Уолман
(Коннор Макдэвид, Эван Бушар)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Сан-Хосе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:4 (3:1, 0:1, 2:2). В составе "Шаркс" шайбы забросили Маклин Селебрини (9-я минута), Майкл Миса (12), Барклай Гудроу (18), Александер Веннберг (46) и российский защитник Шакир Мухамадуллин (50). У "Эдмонтона" отличились Леон Драйзайтль (15), Эван Бушар (36), Трент Фредерик (43) и Джейк Уолман (48).
Российский защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил два силовых приема. Голкипер "Шаркс" Ярослав Аскаров отразил 20 бросков из 24. Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин провел пять силовых приемов и заблокировал один бросок.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Филадельфия Флайерз" с российскими нападающими Матвеем Мичковым и Никитой Гребенкиным в составе одержала победу над "Бостон Брюинз" (3:1), за который выступают защитник Никита Задоров и форвард Марат Хуснутдинов.
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 01.03.2026
Малкин рассказал о ситуации с контрактом
Вчера, 00:32
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Сан-Хосе ШарксЭдмонтон ОйлерзФиладельфия ФлайерзШакир МухамадуллинЯрослав АскаровДмитрий ОрловВасилий ПодколзинМатвей Мичков
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    02.03 15:00
    Сочи
    Спартак Москва
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Шанхайские Драконы
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Юнайтед
    Кристал Пэлас
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Металлург Мг
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ахмат
    ЦСКА
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Челси
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Торино
    Лацио
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Рома
    Ювентус
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала