Гол Мухамадуллина принес "Сан-Хосе" победу над "Эдмонтоном"

Встреча, которая состоялась в Сан-Хосе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 5:4 (3:1, 0:1, 2:2). В составе "Шаркс" шайбы забросили Маклин Селебрини (9-я минута), Майкл Миса (12), Барклай Гудроу (18), Александер Веннберг (46) и российский защитник Шакир Мухамадуллин (50). У "Эдмонтона" отличились Леон Драйзайтль (15), Эван Бушар (36), Трент Фредерик (43) и Джейк Уолман (48).
Российский защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов нанес три броска в створ ворот, заблокировал один бросок и применил два силовых приема. Голкипер "Шаркс" Ярослав Аскаров отразил 20 бросков из 24. Нападающий "Эдмонтона" Василий Подколзин провел пять силовых приемов и заблокировал один бросок.
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Филадельфия Флайерз" с российскими нападающими Матвеем Мичковым и Никитой Гребенкиным в составе одержала победу над "Бостон Брюинз" (3:1), за который выступают защитник Никита Задоров и форвард Марат Хуснутдинов.
