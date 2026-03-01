https://ria.ru/20260301/inter-2077558001.html
"Интер" одержал восьмую победу подряд в Серии А
"Интер" одержал победу над "Дженоа" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
интер
дженоа
милан
хакан чалханоглу
федерико димарко
РИА Новости Спорт
2026
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
РИА Новости Спорт
Футбол, Спорт, Серия А (чемпионат Италии по футболу), Интер, Дженоа, Милан, Хакан Чалханоглу, Федерико Димарко
