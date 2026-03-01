Рейтинг@Mail.ru
"Интер" одержал восьмую победу подряд в Серии А
Футбол
 
00:45 01.03.2026
"Интер" одержал восьмую победу подряд в Серии А
"Интер" одержал восьмую победу подряд в Серии А - РИА Новости Спорт, 01.03.2026
"Интер" одержал восьмую победу подряд в Серии А
"Интер" одержал победу над "Дженоа" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 01.03.2026
футбол
спорт
серия а (чемпионат италии по футболу)
интер
дженоа
милан
хакан чалханоглу
федерико димарко
https://ria.ru/20260301/ronaldu-2077552780.html
"Интер" одержал восьмую победу подряд в Серии А

"Интер" обыграл "Дженоа", одержав восьмую победу подряд в чемпионате Италии

Хакан Чалханоглу
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. "Интер" одержал победу над "Дженоа" в матче 27-го тура чемпионата Италии по футболу.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
28 февраля 2026 • начало в 22:45
Завершен
Интер М
2 : 0
Дженоа
31‎’‎ • Федерико Димарко
(Генрих Мхитарян)
70‎’‎ • Хакан Чалханоглу (П)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Милане завершилась со счетом 2:0 в пользу "Интера". Мячи забили Федерико Димарко (31-я минута) и Хакан Чалханоглу (70, с пенальти).
"Интер" одержал восьмую победу в чемпионате подряд. Миланская команда не проигрывает в Серии А на протяжении 15 матчей и, набрав 67 очков, продолжает лидировать в турнирной таблице. "Дженоа" с 27 баллами занимает 14-е место.
В следующем туре "Интер" 8 марта сыграет в гостях с "Миланом", "Дженоа" в этот же день примет "Рому".
"Аль-Наср" обыграл "Аль-Фейху", Роналду не реализовал пенальти
00:03
"Аль-Наср" обыграл "Аль-Фейху", Роналду не реализовал пенальти
00:03
 
Футбол Серия А (чемпионат Италии по футболу) Интер Дженоа Милан Хакан Чалханоглу Федерико Димарко
 
