"ПСЖ" Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол
 
14:17 27.02.2026 (обновлено: 14:52 27.02.2026)
"ПСЖ" Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с английским "Челси" в 1/8... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Футбол, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Матвей Сафонов, Челси, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА, Реал Мадрид, Ньюкасл Юнайтед, Спортинг (Лиссабон), Тоттенхэм Хотспур, Галатасарай, Байер 04
"ПСЖ" Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов

© Соцсети вратаряМатвей Сафонов
© Соцсети вратаря
Матвей Сафонов. Архивное фото
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с английским "Челси" в 1/8 финала турнира.
Жеребьевка проходит в швейцарском Ньоне в пятницу. Матчи 1/8 финала пройдут 10-11 и 17-18 марта.
Полностью состав пар 1/8 финала выглядит следующим образом:
"ПСЖ" (Франция) - "Челси" (Англия);
"Реал" (Испания) - "Манчестер Сити" (Англия);
"Ньюкасл" (Англия) - "Барселона" (Испания);
"Будё-Глимт" (Норвегия) - "Спортинг" (Португалия);
"Галатасарай" (Турция) - "Ливерпуль" (Англия);
"Аталанта" (Италия) - "Бавария" (Германия);
"Атлетико" (Испания) - "Тоттенхэм" (Англия);
"Байер" (Германия) - "Арсенал" (Англия).
Афиша Лиги Европы УЕФА - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
Определились все участники 1/8 финала Лиги Европы
Футбол Чемпионат Франции по футболу (Лига 1) Матвей Сафонов Челси Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Лига чемпионов 2025-2026 Реал Мадрид Ньюкасл Юнайтед Спортинг (Лиссабон) Тоттенхэм Хотспур Галатасарай Байер 04
 
