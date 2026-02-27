https://ria.ru/20260227/safonov-2077154737.html
"ПСЖ" Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов
"ПСЖ" Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"ПСЖ" Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Действующий победитель Лиги чемпионов французский "Пари Сен-Жермен", за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов, сыграет с английским "Челси" в 1/8... РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T14:17:00+03:00
2026-02-27T14:17:00+03:00
2026-02-27T14:52:00+03:00
футбол
чемпионат франции по футболу (лига 1)
матвей сафонов
челси
пари сен-жермен (псж)
лига чемпионов уефа
реал мадрид
ньюкасл юнайтед
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:600_1920x0_80_0_0_1c5c477f94140d6efaae760d9130b80d.jpg
https://ria.ru/20260227/le-2077029188.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0b/2061371541_0:0:1065:800_1920x0_80_0_0_7245c68cbcef9ef3ddf5a57f81f0246b.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
чемпионат франции по футболу (лига 1), матвей сафонов, челси, пари сен-жермен (псж), лига чемпионов уефа, реал мадрид, ньюкасл юнайтед, спортинг (лиссабон), тоттенхэм хотспур, галатасарай, байер 04
Футбол, Чемпионат Франции по футболу (Лига 1), Матвей Сафонов, Челси, Пари Сен-Жермен (ПСЖ), Лига чемпионов УЕФА, Реал Мадрид, Ньюкасл Юнайтед, Спортинг (Лиссабон), Тоттенхэм Хотспур, Галатасарай, Байер 04
"ПСЖ" Сафонова сыграет с "Челси" в 1/8 финала Лиги чемпионов
Стали известны результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов