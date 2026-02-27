"Лейкерс" c 41-м очком Дончича проиграли "Финиксу" в матче НБА

МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Финикс Санз" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Финиксе завершилась победой хозяев со счетом 113:110 (22:27, 27:22, 31:31, 33:30). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Лейкерс" Лука Дончич, набравший 41 очко. В составе "Санз" больше всех баллов набрал Грейсон Аллен (28).
"Финикс" (34 победы, 26 поражений) занимает седьмое место в таблице Западной конференции, где "Лейкерс" (34 победы, 24 поражения) идут шестыми.
Результаты других матчей:
"Индиана Пэйсерс" - "Шарлотт Хорнетс" - 109:133 (34:31, 12:36, 36:40, 27:26);
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Майами Хит" - 124:117 (36:35. 37:22, 26:34, 25:26);
"Атланта Хокс" - "Вашингтон Уизардс" - 126:96 (37:26, 39:30, 22:24, 28:16);
"Орландо Мэджик" - "Хьюстон Рокетс" - 108:113 (29:22, 24:21, 27:38, 28:32);
"Чикаго Буллз" - "Портленд Трэйл Блейзерс" - 112:121 (34:32, 29:37, 23:24, 26:28);
"Даллас Маверикс" - "Сакраменто Кингз" - 121:130 (28:42, 28:26, 32:32, 33:30);
"Юта Джаз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 118:129 (38:37, 23:41, 27:25, 30:26);
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 88:94 (27:29, 11:15, 30:19, 20:31).
