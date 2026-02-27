Рейтинг@Mail.ru
"Лейкерс" c 41-м очком Дончича проиграли "Финиксу" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:37 27.02.2026 (обновлено: 10:15 27.02.2026)
https://ria.ru/20260227/leykers-2077056498.html
"Лейкерс" c 41-м очком Дончича проиграли "Финиксу" в матче НБА
"Лейкерс" c 41-м очком Дончича проиграли "Финиксу" в матче НБА - РИА Новости Спорт, 27.02.2026
"Лейкерс" c 41-м очком Дончича проиграли "Финиксу" в матче НБА
"Финикс Санз" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 27.02.2026
2026-02-27T09:37:00+03:00
2026-02-27T10:15:00+03:00
баскетбол
лука дончич
финикс санз
индиана пэйсерс
лос-анджелес лейкерс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010362617_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_ac6687ca608c07840dbe95ecec120e0d.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0a/2010362617_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_d7b2c045f5adb517f2a71ef88b8368a1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
лука дончич, финикс санз, индиана пэйсерс, лос-анджелес лейкерс, нба
Баскетбол, Лука Дончич, Финикс Санз, Индиана Пэйсерс, Лос-Анджелес Лейкерс, НБА
"Лейкерс" c 41-м очком Дончича проиграли "Финиксу" в матче НБА

"Лейкерс" проиграли "Финиксу" в матче НБА, несмотря на 41 очко Дончича

© Соцсети баскетболистаЛука Дончич
Лука Дончич - РИА Новости, 1920, 27.02.2026
© Соцсети баскетболиста
Лука Дончич. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 27 фев - РИА Новости. "Финикс Санз" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Финиксе завершилась победой хозяев со счетом 113:110 (22:27, 27:22, 31:31, 33:30). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Лейкерс" Лука Дончич, набравший 41 очко. В составе "Санз" больше всех баллов набрал Грейсон Аллен (28).
"Финикс" (34 победы, 26 поражений) занимает седьмое место в таблице Западной конференции, где "Лейкерс" (34 победы, 24 поражения) идут шестыми.
Результаты других матчей:
"Индиана Пэйсерс" - "Шарлотт Хорнетс" - 109:133 (34:31, 12:36, 36:40, 27:26);
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Майами Хит" - 124:117 (36:35. 37:22, 26:34, 25:26);
"Атланта Хокс" - "Вашингтон Уизардс" - 126:96 (37:26, 39:30, 22:24, 28:16);
"Орландо Мэджик" - "Хьюстон Рокетс" - 108:113 (29:22, 24:21, 27:38, 28:32);
"Чикаго Буллз" - "Портленд Трэйл Блейзерс" - 112:121 (34:32, 29:37, 23:24, 26:28);
"Даллас Маверикс" - "Сакраменто Кингз" - 121:130 (28:42, 28:26, 32:32, 33:30);
"Юта Джаз" - "Нью-Орлеан Пеликанс" - 118:129 (38:37, 23:41, 27:25, 30:26);
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 88:94 (27:29, 11:15, 30:19, 20:31).
НБА
11 апреля 2026 • начало в 05:30
Матч не начался
Лейкерс
:
Финикс
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболЛука ДончичФиникс СанзИндиана ПэйсерсЛос-Анджелес ЛейкерсНБА
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Балтика
    1
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Торпедо НН
    1
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Сочи
    Динамо Минск
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Астон Вилла
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Кальяри
    1
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала