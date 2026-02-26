Россия впервые получила высшую награду на международном конкурсе виноделов

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Российские виноделы впервые получили высшую награду престижного международного дегустационного конкурса Terravino в Израиле, в общем зачете Россия также заняла первое место по количеству наград среди международных участников конкурса, передает корреспондент РИА Новости.

Церемония награждения прошла в четверг в центре винной культуры в Яффо на юге Тель-Авива

"От России была собрана крупнейшая заявка среди всех стран-участников конкурса – 110 образцов вин от 18 виноделен. Российское вино впервые получило наивысшую награду конкурса Grand Champion Terravino. Им стало Абрау-Дюрсо Brut d'Or Riesling урожая 2022 года", - рассказала РИА Новости руководитель маркетинговых проектов Ассоциации виноградарей и виноделов России Оксана Быханова, которая представляла Россию в жюри конкурса.

Российские вина также получили 11 наград в высокой категории Double Gold, 19 золотых и 11 серебряных медалей, что, по словам организаторов конкурса, стало лучшим показателем среди международных участников. В конкурсе, помимо израильских виноделов, участвовали 19 стран.

"Вино – это всегда разговор о земле и о людях. Сегодня мы не просто рассказывали о вине — мы выстраивали мосты. Российское виноделие за последние годы обрело голос, и этот голос звучит уверенно, без оправданий. Важно, что его услышали здесь, в Тель-Авиве. Потому что культура вина – это территория доверия: сначала ты принимаешь вкус, потом – историю, а затем и страну, которая за этим стоит. И если диалог начинается с интереса, значит, у него есть продолжение", - поделилась впечатлениями Быханова после вручения наград.

С 22 по 26 февраля в Тель-Авиве проходил 21-й международный винный дегустационный конкурс Terravino, в котором традиционно участвует Россия. Организатором участия в конкурсе от России выступает ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке Национального агентства маркетинга Российского вина ("НАМ российского вина").

Ставропольского края и Дагестана. В этом году от России была собрана одна из крупнейших заявок в истории участия в дегустационных винных конкурсах - в Израиле были представлены более сотни образцов от 18 виноделен Кубани, Долины Дона ( Ростовская область ), Крыма

В 2025 году российские вина на конкурсе Terravino завоевали 41 медаль, включая четыре в категории Double Gold.