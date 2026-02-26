Рейтинг@Mail.ru
Россия впервые получила высшую награду на международном конкурсе виноделов - РИА Новости, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:49 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/vino-2077021359.html
Россия впервые получила высшую награду на международном конкурсе виноделов
Россия впервые получила высшую награду на международном конкурсе виноделов - РИА Новости, 26.02.2026
Россия впервые получила высшую награду на международном конкурсе виноделов
Российские виноделы впервые получили высшую награду престижного международного дегустационного конкурса Terravino в Израиле, в общем зачете Россия также заняла... РИА Новости, 26.02.2026
2026-02-26T23:49:00+03:00
2026-02-26T23:49:00+03:00
россия
тель-авив
израиль
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0466c9bc17ca6363b84915c628e7e73f.jpg
https://ria.ru/20260217/vino-2074918776.html
https://ria.ru/20260225/vino-2076543696.html
https://ria.ru/20260130/titov-2071119644.html
россия
тель-авив
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/11/1768266991_211:0:2942:2048_1920x0_80_0_0_3891daaf107182aa10728da2c77aca95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, тель-авив, израиль, в мире
Россия, Тель-Авив, Израиль, В мире
Россия впервые получила высшую награду на международном конкурсе виноделов

РИА Новости: РФ впервые получила высшую награду на конкурсе виноделов в Израиле

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкВино
Вино - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
Перейти в медиабанк
Вино. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 26 фев - РИА Новости. Российские виноделы впервые получили высшую награду престижного международного дегустационного конкурса Terravino в Израиле, в общем зачете Россия также заняла первое место по количеству наград среди международных участников конкурса, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония награждения прошла в четверг в центре винной культуры в Яффо на юге Тель-Авива.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина
17 февраля, 12:00
"От России была собрана крупнейшая заявка среди всех стран-участников конкурса – 110 образцов вин от 18 виноделен. Российское вино впервые получило наивысшую награду конкурса Grand Champion Terravino. Им стало Абрау-Дюрсо Brut d'Or Riesling урожая 2022 года", - рассказала РИА Новости руководитель маркетинговых проектов Ассоциации виноградарей и виноделов России Оксана Быханова, которая представляла Россию в жюри конкурса.
Российские вина также получили 11 наград в высокой категории Double Gold, 19 золотых и 11 серебряных медалей, что, по словам организаторов конкурса, стало лучшим показателем среди международных участников. В конкурсе, помимо израильских виноделов, участвовали 19 стран.
"Вино – это всегда разговор о земле и о людях. Сегодня мы не просто рассказывали о вине — мы выстраивали мосты. Российское виноделие за последние годы обрело голос, и этот голос звучит уверенно, без оправданий. Важно, что его услышали здесь, в Тель-Авиве. Потому что культура вина – это территория доверия: сначала ты принимаешь вкус, потом – историю, а затем и страну, которая за этим стоит. И если диалог начинается с интереса, значит, у него есть продолжение", - поделилась впечатлениями Быханова после вручения наград.
С 22 по 26 февраля в Тель-Авиве проходил 21-й международный винный дегустационный конкурс Terravino, в котором традиционно участвует Россия. Организатором участия в конкурсе от России выступает ассоциация "Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России" при поддержке Национального агентства маркетинга Российского вина ("НАМ российского вина").
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
Названы крупнейшие поставщики вина в Россию
25 февраля, 06:24
В этом году от России была собрана одна из крупнейших заявок в истории участия в дегустационных винных конкурсах - в Израиле были представлены более сотни образцов от 18 виноделен Кубани, Долины Дона (Ростовская область), Крыма, Ставропольского края и Дагестана.
В 2025 году российские вина на конкурсе Terravino завоевали 41 медаль, включая четыре в категории Double Gold.
Конкурс Terravino проводится ежегодно с 2006 года известным в Израиле центром винной культуры "Иш а-Анавим" (Grape Man) в Яффо и по стандартам и требованиям "Международной организации винограда и вина". К участию в конкурсе принимаются образцы из всех винодельческих регионов мира. В состав жюри входят известные виноделы, сомелье, винные журналисты и винные эксперты, в том числе обладатели квалификации Master of Wine.
Винный дом - РИА Новости, 1920, 30.01.2026
Титов заявил о "революции вина" в России
30 января, 03:48
 
РоссияТель-АвивИзраильВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала