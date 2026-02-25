Названы крупнейшие поставщики вина в Россию

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. За 2025 год Франция вытеснила Испанию из пятерки крупнейших поставщиков вина в Россию, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.

В целом по сравнению с прошлым годом Россия сократила импорт вина на 11 процентов — до 824,1 миллиона долларов.