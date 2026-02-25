Названы крупнейшие поставщики вина в Россию

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. За 2025 год Франция вытеснила Испанию из пятерки крупнейших поставщиков вина в Россию, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Тройка лидеров не изменилась по сравнению с 2024-м, несмотря на сокращение их экспорта. На первом месте остается Италия, хотя поставки снизились на 16 процентов — до 234,5 миллиона долларов. Вторую строчку по-прежнему занимает Грузия, продавшая вина на 170,7 миллиона (снижение на семь процентов). Третья — Латвия со 120,7 миллиона, ее поставки просели на 12 процентов.
Кроме того, в десятку крупнейших продавцов вина в Россию вошла Португалия (снижение на 18 процентов — до 38,4 миллиона долларов), Чили (рост на 40 процентов — до 33,8 миллиона) и Германия (снижение на 19 процентов — до 27,8 миллиона) поменялись местами. Испания упала с четвертого места на девятое (снижение в 3,5 раза — до 22,7 миллиона), а замкнула список Литва (снижение почти вдвое — до 11,7 миллиона долларов).
В целом по сравнению с прошлым годом Россия сократила импорт вина на 11 процентов — до 824,1 миллиона долларов.
