Рейтинг@Mail.ru
Названы крупнейшие поставщики вина в Россию - РИА Новости, 25.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:24 25.02.2026 (обновлено: 10:28 25.02.2026)
https://ria.ru/20260225/vino-2076543696.html
Названы крупнейшие поставщики вина в Россию
Названы крупнейшие поставщики вина в Россию - РИА Новости, 25.02.2026
Названы крупнейшие поставщики вина в Россию
За 2025 год Франция вытеснила Испанию из пятерки крупнейших поставщиков вина в Россию, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб. РИА Новости, 25.02.2026
2026-02-25T06:24:00+03:00
2026-02-25T10:28:00+03:00
экономика
испания
россия
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_0:146:3013:1841_1920x0_80_0_0_23b28177724d4feba21ee86c77e40841.jpg
https://ria.ru/20260216/vino-2074579096.html
https://ria.ru/20260201/vino-2071511479.html
испания
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1c/1991847257_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_8ed0672998d09ae9533ecfdc1b7a3c56.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, испания, россия, франция
Экономика, Испания, Россия, Франция
Названы крупнейшие поставщики вина в Россию

Франция заняла пятое место в рейтинге крупнейших поставщиков вина в Россию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкДегустация вина
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 25.02.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Дегустация вина . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. За 2025 год Франция вытеснила Испанию из пятерки крупнейших поставщиков вина в Россию, подсчитало РИА Новости по данным национальных статслужб.
Тройка лидеров не изменилась по сравнению с 2024-м, несмотря на сокращение их экспорта. На первом месте остается Италия, хотя поставки снизились на 16 процентов — до 234,5 миллиона долларов. Вторую строчку по-прежнему занимает Грузия, продавшая вина на 170,7 миллиона (снижение на семь процентов). Третья — Латвия со 120,7 миллиона, ее поставки просели на 12 процентов.
Виноградная лоза и вино - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Франция и Польша в прошлом году до рекордов нарастили экспорт вина в Россию
16 февраля, 02:06
Польша поднялась с пятого места на четвертое — ее экспорт вырос на 20 процентов, до 80,1 миллиона долларов. Франция нарастила поставки впятеро — до 38,9 миллиона — и сейчас занимает пятое место, хотя годом ранее не попала даже в топ-10, оказавшись 11-й.
Кроме того, в десятку крупнейших продавцов вина в Россию вошла Португалия (снижение на 18 процентов — до 38,4 миллиона долларов), Чили (рост на 40 процентов — до 33,8 миллиона) и Германия (снижение на 19 процентов — до 27,8 миллиона) поменялись местами. Испания упала с четвертого места на девятое (снижение в 3,5 раза — до 22,7 миллиона), а замкнула список Литва (снижение почти вдвое — до 11,7 миллиона долларов).
В целом по сравнению с прошлым годом Россия сократила импорт вина на 11 процентов — до 824,1 миллиона долларов.
Девушка с бокалом красного вина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Роскачество рассказало, как менялось российское вино с 2019 года
1 февраля, 07:56
 
ЭкономикаИспанияРоссияФранция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала