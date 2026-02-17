https://ria.ru/20260217/vino-2074918776.html
Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина
Лучшими среди российских крепленых вин признали "Черного полковника" и "Черного доктора" от крымской винодельни "Солнечная долина", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 17.02.2026
Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лучшими среди российских крепленых вин признали "Черного полковника" и "Черного доктора" от крымской винодельни "Солнечная долина", сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Абсолютным лидером рейтинга стало вино "Черный полковник" от винодельни "Солнечная долина" (Крым
), набравшее 90,9 балла. Всего на 0,1 балла от него отстало другое легендарное вино того же производителя — "Черный доктор", — говорится в релизе
.
В ведомстве отметили, что впервые за шесть лет проведения "Винного гида России" сразу два крепленых вина перешагнули порог в 90 баллов.
В первую пятерку выдержанных крепленых вин вошли также:
- "Коктебель. Ркацители";
- "Портвейн Крымский Солнечной Долины";
- "Нектар. Гранд Десерт. Шато Тамань Резерв 2021".
В категории марочных вин традиционно высокие результаты показали моносортовые позиции — мускаты Южного берега Крыма и красные вина из сорта Саперави.
- Среди них первую пятерку составили:
- "Массандра. Мускат Белый Южнобережный";
- "Фанагория. Кагор";
- "Фанагория. Солера";
- "Шато Ай-Даниль. Джаннет Крым Мускат белый, 2018";
- "Фанагория. Портвейн".
По данным Роскачества
, в 2025 году продажи крепленых вин в России
превысили 11 миллионов литров, причем более 90 процентов из них пришлось именно на отечественную продукцию. Производство также выросло — на 12,7 процента, до 12,68 миллиона литров.