Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лучшими среди российских крепленых вин признали "Черного полковника" и "Черного доктора" от крымской винодельни "Солнечная долина", сообщили РИА Новости в Роскачестве.

В ведомстве отметили, что впервые за шесть лет проведения "Винного гида России" сразу два крепленых вина перешагнули порог в 90 баллов.