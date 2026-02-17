Рейтинг@Mail.ru
Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина - РИА Новости, 17.02.2026
12:00 17.02.2026 (обновлено: 14:29 17.02.2026)
Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина
Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина
общество
республика крым
россия
роскачество
вино
республика крым
россия
общество, республика крым, россия, роскачество, вино
Общество, Республика Крым, Россия, Роскачество, Вино
МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Лучшими среди российских крепленых вин признали "Черного полковника" и "Черного доктора" от крымской винодельни "Солнечная долина", сообщили РИА Новости в Роскачестве.
"Абсолютным лидером рейтинга стало вино "Черный полковник" от винодельни "Солнечная долина" (Крым), набравшее 90,9 балла. Всего на 0,1 балла от него отстало другое легендарное вино того же производителя — "Черный доктор", — говорится в релизе.
В ведомстве отметили, что впервые за шесть лет проведения "Винного гида России" сразу два крепленых вина перешагнули порог в 90 баллов.
В первую пятерку выдержанных крепленых вин вошли также:
  • "Коктебель. Ркацители";
  • "Портвейн Крымский Солнечной Долины";
  • "Нектар. Гранд Десерт. Шато Тамань Резерв 2021".
В категории марочных вин традиционно высокие результаты показали моносортовые позиции — мускаты Южного берега Крыма и красные вина из сорта Саперави.
  • Среди них первую пятерку составили:
  • "Массандра. Мускат Белый Южнобережный";
  • "Фанагория. Кагор";
  • "Фанагория. Солера";
  • "Шато Ай-Даниль. Джаннет Крым Мускат белый, 2018";
  • "Фанагория. Портвейн".
По данным Роскачества, в 2025 году продажи крепленых вин в России превысили 11 миллионов литров, причем более 90 процентов из них пришлось именно на отечественную продукцию. Производство также выросло — на 12,7 процента, до 12,68 миллиона литров.
