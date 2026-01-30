https://ria.ru/20260130/titov-2071119644.html
Титов заявил о "революции вина" в России
Титов заявил о "революции вина" в России - РИА Новости, 30.01.2026
Титов заявил о "революции вина" в России
Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ответ на вопрос РИА Новости... РИА Новости, 30.01.2026
2026-01-30T03:48:00+03:00
2026-01-30T03:48:00+03:00
2026-01-30T03:48:00+03:00
россия
борис титов
абрау-дюрсо
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732133092_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_2c73c44f89b5f95bd8d917e239540038.jpg
https://ria.ru/20260123/kabardino-balkarija-2069887444.html
https://ria.ru/20251230/eksport-2065610319.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732133092_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_ae97e4e17714d8e68aa3b2d0d1bef93d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, борис титов, абрау-дюрсо, экономика
Россия, Борис Титов, Абрау-Дюрсо, Экономика
Титов заявил о "революции вина" в России
Титов анонсировал экспансию российских вин в другие страны
ООН, 30 янв – РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Борис Титов в ответ на вопрос РИА Новости заявил о "революции вина" в России и анонсировал "экспансию" отечественных вин на другие страны.
"Я думаю, что действительно, в России
происходит революция вина, это касается и объемов, но прежде всего качества... Мы будем осуществлять экспансию очень высококачественных российских вин на другие страны. Конечно, сегодня это немного осложнено ситуацией на рынке", – сказал Титов
в беседе с российскими журналистами, отвечая на соответствующий вопрос агентства.
При этом он отметил успехи российских вин на различных конкурсах.
"На таких конкурсах, где мы можем, мы все равно получаем очень высокие оценки. То есть на фоне американцев и европейцев мы получаем такие высокие оценки", – констатировал Титов.
Титов - член правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР), основной владелец группы компаний "Абрау-Дюрсо
".