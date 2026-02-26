Рейтинг@Mail.ru
Назван лучший футболист недели в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:19 26.02.2026
https://ria.ru/20260226/serlot-2076941208.html
Назван лучший футболист недели в Лиге чемпионов
Назван лучший футболист недели в Лиге чемпионов - РИА Новости Спорт, 26.02.2026
Назван лучший футболист недели в Лиге чемпионов
Футболист испанского "Атлетико" Александер Сёрлот признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на странице турнира в соцсети Х. РИА Новости Спорт, 26.02.2026
2026-02-26T17:19:00+03:00
2026-02-26T17:19:00+03:00
футбол
александер серлот
атлетико (мадрид)
лига чемпионов уефа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076940759_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b0b844a6150ba5a07a38e4735022154a.jpg
https://ria.ru/20260226/agapov-2076933476.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/1a/2076940759_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_f9e69836805427e795f3b951f8a24fa3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александер серлот, атлетико (мадрид), лига чемпионов уефа
Футбол, Александер Серлот, Атлетико (Мадрид), Лига чемпионов УЕФА
Назван лучший футболист недели в Лиге чемпионов

Сёрлот из мадридского "Атлетико" признан футболистом недели в Лиге чемпионов

© Getty Images / Image Photo AgencyАлександр Сёрлот
Александр Сёрлот - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
© Getty Images / Image Photo Agency
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Футболист испанского "Атлетико" Александер Сёрлот признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на странице турнира в соцсети Х.
Во вторник норвежец оформил хет-трик и помог "матрасникам" обыграть в ответном матче бельгийский "Брюгге". По сумме двух встреч (3:3, 4:1) "Атлетико" вышел в 1/8 финала турнира.
Лига чемпионов УЕФА
24 февраля 2026 • начало в 20:45
Завершен
Атлетико Мадрид
4 : 1
Брюгге
23‎’‎ • Александер Серлот
(Ян Облак)
48‎’‎ • Джонни
76‎’‎ • Александер Серлот
(Адемола Лукман)
87‎’‎ • Александер Серлот
(Маттео Руггери)
36‎’‎ • Джоэл Ордонес
(Брэндон Мехеле)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Также на награду лучшему игроку недели претендовали нападающий норвежского "Будё-Глимта" Йенс Петтер Хауге, который голом и результативной передачей помог команде обыграть в гостях итальянский "Интер" (2:1), автор первого гола в ворота португальской "Бенфики" (2:1) Орельен Тчуамени из испанского "Реала", а также форвард турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен, который в компенсированное время забил гол в ворота итальянского "Ювентуса" (5:2, 2:3).
Защитник ЦСКА Илья Агапов - РИА Новости, 1920, 26.02.2026
"Уфа" шуточным роликом отреагировала на задержание футболиста
Вчера, 16:45
 
ФутболАлександер СерлотАтлетико (Мадрид)Лига чемпионов 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Салават Юлаев
    Трактор
    3
    2
  • Теннис
    Завершен
    А. Рублев
    А. Риндеркнех
    66
    24
  • Хоккей
    Завершен
    Спартак Москва
    Адмирал
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    СКА
    Динамо Москва
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Лудогорец Разград
    2
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Црвена Звезда
    Лилль
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Селтик
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Бранн
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Фенербахче
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    ПАОК
    1
    0
  • Футбол
    Закончен (ДВ)
    Генк
    Динамо Загреб
    3
    3
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала