"Поехал искать счастья": Семин объяснил, почему Хайкин не остался в России
Футбол
 
12:45 25.02.2026
"Поехал искать счастья": Семин объяснил, почему Хайкин не остался в России
"Поехал искать счастья": Семин объяснил, почему Хайкин не остался в России
"Поехал искать счастья": Семин объяснил, почему Хайкин не остался в России
Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что российский вратарь Никита Хайкин не смог пробиться в основу сильного клуба в...
2026-02-25T12:45:00+03:00
2026-02-25T12:45:00+03:00
футбол
никита хайкин
юрий семин
будё-глимт
лига чемпионов уефа
никита хайкин, юрий семин, будё-глимт, лига чемпионов уефа
Футбол, Никита Хайкин, Юрий Семин, Будё-Глимт, Лига чемпионов УЕФА
"Поехал искать счастья": Семин объяснил, почему Хайкин не остался в России

Семин считает, что Хайкин уехал из России, так как не получил предложений из РПЛ

Вратарь Будё-Глимт Никита Хайкин
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Олег Богатов. Экс-главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин заявил РИА Новости, что российский вратарь Никита Хайкин не смог пробиться в основу сильного клуба в родной стране, начал искать варианты трудоустройства за границей и за счет колоссальной работы стал основным вратарем норвежского клуба "Будё-Глимт", вышедшего в 1/8 финала Лиги чемпионов.
Норвежцы во вторник в гостях обыграли со счетом 2:1 трехкратного победителя Лиги чемпионов и прошлогоднего финалиста турнира итальянский "Интер" и по сумме двух встреч (5:2) пробились в следующую стадию соревнований. Российский вратарь команды Хайкин провел на поле весь ответный матч и совершил четыре сейва.
«
"Что значит – мы упустили Хайкина? Он у нас был, играл в юношеских и молодежных командах, но в какой-то момент, если бы у него было приглашение от топовых команд, то он бы, наверное, остался в России. А так как его не было, он, можно сказать, поехал искать счастья по жизни и миру. И сейчас он играет за норвежский клуб и играет на самом высочайшем уровне. И в этом громадная заслуга его самого и его сильного характера. И его стремления к цели, он никогда не сдавался и шел своим путем", - сказал Семин.
"Никита молодец, и сейчас приятно наблюдать за ним. Как и за великолепной командой, в которой он играет. Командой, которая сегодня по-хорошему удивляет – она обыгрывает "Манчестер Сити", обыгрывает "Интер", была даже победа со счетом 6:1 над "Ромой". Норвежцы спокойно и уверенно играют с европейскими лидерами. А Никита, на мой взгляд, является одной из главных фигур в этой команде", - добавил собеседник агентства.
Ранее в Норвежской футбольной ассоциации (NFF) подтвердили наличие диалога о выдаче Хайкину гражданства Норвегии. В ноябре вратарь сообщил, что для него было бы честью сыграть за сборную Норвегии на чемпионате мира 2026 года. Голкипер до перехода в норвежский клуб выступал за израильские команды "Бней-Иегуда", "Хапоэль", а также за английский "Бристоль Сити".
Соперником "Будё-Глимта" станет английский "Манчестер Сити" или португальский "Спортинг". Жеребьевка матчей 1/8 финала турнира пройдет 27 февраля в швейцарском Ньоне.
Футбол, Никита Хайкин, Юрий Семин, Будё-Глимт, Лига чемпионов 2025-2026
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
