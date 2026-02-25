"Поехал искать счастья": Семин объяснил, почему Хайкин не остался в России

«

"Что значит – мы упустили Хайкина? Он у нас был, играл в юношеских и молодежных командах, но в какой-то момент, если бы у него было приглашение от топовых команд, то он бы, наверное, остался в России. А так как его не было, он, можно сказать, поехал искать счастья по жизни и миру. И сейчас он играет за норвежский клуб и играет на самом высочайшем уровне. И в этом громадная заслуга его самого и его сильного характера. И его стремления к цели, он никогда не сдавался и шел своим путем", - сказал Семин.