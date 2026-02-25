"Красавцы": Мостовой оценил успехи "Будё-Глимта" Хайкина в ЛЧ

МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Вероника Жеребцова. Российский вратарь норвежской команды "Будё-Глимт" Никита Хайкин провел отличный матч против итальянского "Интера" в рамках стыкового раунда плей-офф Лиги чемпионов, но важно отметить, что вся команда проделала большую работу, сказал РИА Новости бывший футболист сборной России Александр Мостовой.
Еврокубковая встреча в Милане завершилась во вторник со счетом 2:1 в пользу гостей. Хайкин провел на поле весь матч и совершил четыре сейва. "Будё-Глимт" по сумме двух матчей (5:2) вышел в 1/8 финала турнира.
24 февраля 2026 • начало в 23:00
Завершен
76’ • Алессандро Бастони
(Анж-Йоан Бонни)
58’ • Йенс Петер Хауге
(Ole Blomberg)
72’ • Хакон Эвьен
(Йенс Петер Хауге)
"Я смотрел вчера игру. Никита молодец, выполняет свою непростую работу, просто красавец. Отлично провел матч. Но тут важно сказать и про всю команду, а не только про него. Кто мог подумать, что они и дома обыграют "Интер" и на выезде еще? Конечно, они большие молодцы. Они были сильны командой. Каждый год появляется команда, которая неожиданно выстреливает. В этом сезоне это бремя взяли на себя норвежцы. Молодцы, красавцы" , - сказал Мостовой.
"Я еще вижу, что они в физическом плане очень хорошо готовы, это бросается в глаза. После матча читал, что и сами игроки "Интера" отмечали, что у них силы кончались, а по футболистам "Будё-Глимт" это было незаметно. Бегут и все. Физически очень хорошо готовы. Но чемпионаты Норвегии и Италии трудно сравнивать", - отметил Мостовой.