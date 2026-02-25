Экс-игрок ЦСКА заявил, что Коутиньо станет тормозом для команды

https://ria.ru/20260225/koutino-2076646136.html
2026-02-25T14:23:00+03:00
2026-02-25T14:23:00+03:00
2026-02-25T14:24:00+03:00
https://ria.ru/20260225/meyra-2076617022.html
МОСКВА, 25 фев - РИА Новости, Анастасия Пойманова. Бразильский полузащитник Филипе Коутиньо не принесет пользы московскому ЦСКА, поэтому футбольному клубу не стоит его подписывать, сказал РИА Новости экс-защитник армейской команды и сборной СССР по футболу Владимир Пономарев.
Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что ЦСКА рассматривает вариант с подписанием Коутиньо, ставшего свободным агентом после расторжения контракта с бразильским клубом "Васко да Гама".
«
"Не годится. У нас уже был Пьянич. Нам нужны ребята, которые будут работать движками. Полузащитник - это рабочая лошадка, которая должна двигаться от своей штрафной до чужой. Англичане же говорят: "Покажите мне своих полузащитников, и я скажу, что у вас за команда". А этот 33-летний поиграл уже во многих командах, свое дело сделал. Что, приедет сюда деньги получать? Он не нужен команде абсолютно, это будет большой тормоз. Ну он будет распределять мячи. Но зачем это надо? Нужно работать на футбольном поле, а не распределять мячи, как это делал Пьянич, который целый год болтался. Что толку от него было? Получаете - должны вкалывать. Так что я категорически против", - сказал Пономарев.
Коутиньо является воспитанником клуба "Васко да Гама". На протяжении карьеры игрок представлял "Интер
", испанские клубы "Эспаньол
" и "Барселону
", "Ливерпуль
", "Баварию
" и катарский "Аль-Духаиль". Вместе с "Интером" бразилец завоевал Кубок и Суперкубок Италии, в составе "Барселоны" стал двукратратным победителем чемпионата и Кубка Испании
, взял Кубок страны, а в качестве игрока "Баварии" выиграл чемпионат Германии
, Кубок страны и Лигу чемпионов
.
В составе сборной Бразилии Коутиньо провел 68 матчей и забил 21 мяч. Вместе с национальной командой он стал победителем Кубка Америки.