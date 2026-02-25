Экс-игрок ЦСКА заявил, что Коутиньо станет тормозом для команды

«

"Не годится. У нас уже был Пьянич. Нам нужны ребята, которые будут работать движками. Полузащитник - это рабочая лошадка, которая должна двигаться от своей штрафной до чужой. Англичане же говорят: "Покажите мне своих полузащитников, и я скажу, что у вас за команда". А этот 33-летний поиграл уже во многих командах, свое дело сделал. Что, приедет сюда деньги получать? Он не нужен команде абсолютно, это будет большой тормоз. Ну он будет распределять мячи. Но зачем это надо? Нужно работать на футбольном поле, а не распределять мячи, как это делал Пьянич, который целый год болтался. Что толку от него было? Получаете - должны вкалывать. Так что я категорически против", - сказал Пономарев.