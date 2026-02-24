Что суд конфисковал у экс-депутата Госдумы

Рейтинг@Mail.ru
18:29 24.02.2026 (обновлено: 18:40 24.02.2026)
Бывший депутат Госдумы оказался фигурантом коррупционного дела. По решению суда его активы обращены в доход государства. Что стало известно? РИА Новости, 24.02.2026
МОСКВА, 24 фев — РИА Новости. Бывший депутат Госдумы оказался фигурантом коррупционного дела. По решению суда его активы обращены в доход государства. Что стало известно?

Карьера и работа в Госдуме

В политической жизни Краснодарского края Анатолий Владимирович Вороновский участвовал с 2000 года. В 2005-м возглавил администрацию Усть-Лабинска. Позднее исполнял обязанности главы Староминского района, а в 2008 году победил на выборах на этот пост как самовыдвиженец.
В 2016-м назначен министром транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края. В 2017-2021 годах занимал должность заместителя губернатора региона. После освобождения от поста стал советником главы края.
В 2021-м избран депутатом Государственной думы VIII созыва от партии "Единая Россия". В нижней палате парламента вошел в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры и в депутатскую группу по связям с парламентом Азербайджана.
Вороновский является соавтором более 30 законодательных инициатив.
В чем обвиняют Вороновского

Генеральная прокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов депутата Госдумы Анатолия Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в заявлении указаны 30 ответчиков и 19 третьих лиц.
Согласно материалам дела, находящимся в распоряжении РИА Новости, история началась в январе 2016 года, когда Вороновский занял пост министра транспорта Краснодарского края. По версии следствия, он организовал схему получения незаконного дохода от предприятий дорожной отрасли, привлекая для этого доверенных лиц, включая Дорошенко и Карпенко.
По данным РИА Новости, в 2019-2020 годах, находясь на должности заместителя губернатора Краснодарского края, Вороновский получил взятку. Она выражалась в передаче имущества и оказании услуг на сумму свыше 25 миллионов рублей. Деньги, по мнению следователей, были предоставлены директором Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Как утверждают в надзорном ведомстве, Вороновский использовал свое положение для давления на компании транспортной отрасли. Чтобы скрыть реальное владение активами, он оформлял свои доли в уставных капиталах фирм на подставных лиц.
Согласно материалам, часть доходов, которые следствие считает полученными коррупционным путем, направлялась на приобретение высоколиквидной недвижимости. Объекты, по версии надзорного ведомства, оформлялись на родственников Вороновского и иных лиц, согласившихся выступить номинальными владельцами.
Коррупционные схемы

В иске описан один из эпизодов, связанный с периодом работы Вороновского в Краснодарском крае. По версии надзорного ведомства, он использовал служебные полномочия и (в том числе через подконтрольных лиц) оказывал влияние на управленческие решения региональных органов власти в сфере дорожного хозяйства.
Полученные средства, которые прокуратура считает коррупционными, впоследствии легализовывались через созданный в 2017-м фонд содействия строительству социально-культурных объектов "Моя Кубань".
В документах указано, что подрядные организации перечисляли деньги на счета фонда под видом добровольных пожертвований на общественно значимые цели. По версии истца, эти средства являлись платой за содействие в заключении контрактов.
В материалах также говорится, что в период с 2017 по 2024 год 46 предприятий дорожной отрасли перечислили в фонд свыше 1,9 миллиарда рублей по требованиям, которые, как утверждается, исходили от бывшего депутата и аффилированных с ним лиц.

Как экс-чиновник скрывал доходы

Как следует из подсчетов РИА Новости, в иске упоминается не менее 170 объектов недвижимости, в том числе:
  • земельные участки;
  • жилые и нежилые здания;
  • помещения различного назначения;
  • машино-места.
Активы расположены на территории Краснодарского края, Крыма, Карачаево-Черкесской Республики, Москвы и Московской области.
В документах указано, что с 2016-го ответчики по делу получили не менее 2,8 миллиарда рублей, которые в иске квалифицируются как коррупционные доходы. Часть недвижимости, по данным надзорного органа, оформлялась на родственников Вороновского — сына, супругу и бывшую жену, а также на аффилированных с ним лиц.

Отставка, арест и решение суда

Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий Анатолия Вороновского на основании его личного заявления. Басманный суд Москвы 3 декабря избрал меру пресечения в виде ареста по делу о взятках.
Центральный районный суд Сочи 19 февраля 2026-го удовлетворил иск Генпрокуратуры и обратил в доход государства активы бывшего депутата и других ответчиков на сумму около 23 миллиардов рублей.
Согласно релизу суда, в доход государства обращены:
  • 19 предприятий с совокупной стоимостью активов 21,7 миллиарда рублей;
  • 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской Республике — на сумму свыше одного миллиарда рублей;
  • доли в компаниях, денежные средства на счетах и ценные бумаги.
Кроме того, суд взыскал с ответчиков эквивалент стоимости ранее реализованного имущества — более 95 миллионов рублей.
 
 
 
