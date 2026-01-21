ГП в иске к Вороновскому требует изъять активы в Москве, Крыму и на Кубани

КРАСНОДАР, 21 янв – РИА Новости. Генпрокуратура по иску к экс-депутату Госдумы Анатолию Вороновскому и аффилированным лицам требует обратить в доход РФ объекты недвижимости в Москве, Крыму, на Кубани и в Карачаево-Черкесии, следует из документов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Генпрокуратура подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов Вороновского, депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи . Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ

Согласно материалам, которые есть в распоряжении РИА Новости, часть коррупционных доходов ответчики направляли на приобретение высоколиквидных объектов недвижимости, которые были распределены среди родственников Вороновского, а также других лиц, которые согласились выступить владельцами номинально.

Московской области. Как подсчитало РИА Новости, в иске фигурирует не менее 170 объектов недвижимости. Среди имущества - земельные участки, жилые и нежилые здания, жилые и нежилые помещения, а также несколько машино-мест. Активы, согласно материалам, располагаются в том числе территории Краснодарского края, Крыма , Карачаево-Черкесской Республики, Москвы

Согласно документам, всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем, часть объектов недвижимости оформлялась на родных Вороновского, в том числе на его сына, супругу и бывшую жену, а также на аффилированных с ним лиц.

Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко, указано в материалах. Позднее, занимая должность замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса, отмечается в иске.

В материалах отмечается, что, злоупотребляя полномочиями, Вороновский оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенные лица. Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и продолжил оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности, подчеркивается в документах.