Вороновский через фонд получал деньги за заключение контрактов, считает ГП

КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский получал на счета созданного фонда якобы благотворительные взносы от предприятий дорожной отрасли взамен на заключение с теми контрактов, следует из иска Генпрокуратуры в распоряжении РИА Новости.

Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов экс-депутата Госдумы Вороновского , а также депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи . Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ

Согласно исковым материалам, по одному из эпизодов коррупционных правонарушений Вороновский, пользуясь властью в Краснодарском крае, в том числе через подконтрольных лиц влиял на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности.

"Полученное коррупционное обогащение ответчики легализовывали через созданный в 2017 году фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения "Моя Кубань". На его счета под видом добровольных пожертвований на общественно-полезные цели подрядчики зачисляли денежные средства в качестве платы Вороновскому А.В. за заключение контрактов", - говорится в материалах в распоряжении агентства.

"Всего с 2017 по 2024 год по требованиям экс-депутата и подконтрольных ему лиц 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 миллиарда рублей", - говорится там.

Всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем. Часть объектов недвижимости оформлялась на родных Вороновского, в том числе на его сына, супругу и бывшую жену, а также на аффилированных лиц.

Согласно исковым документам, экс-депутат Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, занимая должность замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса.

По версии обвинения, Вороновский, злоупотребляя полномочиями, оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенных лиц. Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности.