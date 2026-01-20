Рейтинг@Mail.ru
Вороновский через фонд получал деньги за заключение контрактов, считает ГП - РИА Новости, 20.01.2026
23:47 20.01.2026
Вороновский через фонд получал деньги за заключение контрактов, считает ГП
Вороновский через фонд получал деньги за заключение контрактов, считает ГП - РИА Новости, 20.01.2026
Вороновский через фонд получал деньги за заключение контрактов, считает ГП
Экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский получал на счета созданного фонда якобы благотворительные взносы от предприятий дорожной отрасли взамен на заключение с РИА Новости, 20.01.2026
краснодарский край, россия, сочи, анатолий вороновский, госдума рф, генеральная прокуратура рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), происшествия
Краснодарский край, Россия, Сочи, Анатолий Вороновский, Госдума РФ, Генеральная прокуратура РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Происшествия
Вороновский через фонд получал деньги за заключение контрактов, считает ГП

РИА Новости: ГП считает, что Вороновский через фонд получал пожертвования взятки

© Фото : Пресс-служба Государственной думы Российской ФедерацииАнатолий Вороновский
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
© Фото : Пресс-служба Государственной думы Российской Федерации
Анатолий Вороновский. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 янв – РИА Новости. Экс-депутат Госдумы Анатолий Вороновский получал на счета созданного фонда якобы благотворительные взносы от предприятий дорожной отрасли взамен на заключение с теми контрактов, следует из иска Генпрокуратуры в распоряжении РИА Новости.
Генпрокуратура РФ подала антикоррупционный иск об обращении в доход государства активов экс-депутата Госдумы Вороновского, а также депутата Госдумы Андрея Дорошенко и депутата заксобрания Краснодарского края Александра Карпенко. Всего в иске фигурируют 30 ответчиков и 19 третьих лиц. Иск поступил в Центральный районный суд в Сочи. Иск к Вороновскому стал очередным звеном масштабной борьбы с коррупцией в Краснодарском крае, основанной на результатах проверок, проведенных прокуратурой, в ряде случаев совместно с ФСБ.
Суд - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Ответчики по иску к Вороновскому получили миллиарды рублей путем коррупции
Вчера, 23:14
Согласно исковым материалам, по одному из эпизодов коррупционных правонарушений Вороновский, пользуясь властью в Краснодарском крае, в том числе через подконтрольных лиц влиял на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности.
"Полученное коррупционное обогащение ответчики легализовывали через созданный в 2017 году фонд содействия строительству объектов социально-культурного значения "Моя Кубань". На его счета под видом добровольных пожертвований на общественно-полезные цели подрядчики зачисляли денежные средства в качестве платы Вороновскому А.В. за заключение контрактов", - говорится в материалах в распоряжении агентства.
"Всего с 2017 по 2024 год по требованиям экс-депутата и подконтрольных ему лиц 46 предприятий дорожной отрасли внесли в фонд более 1,9 миллиарда рублей", - говорится там.
Всего с 2016 года ответчики по иску получили не менее 2,8 миллиарда рублей коррупционным путем. Часть объектов недвижимости оформлялась на родных Вороновского, в том числе на его сына, супругу и бывшую жену, а также на аффилированных лиц.
Юрий Напсо - РИА Новости, 1920, 12.10.2025
Экс-депутат Госдумы Напсо незаконно завладел земельными участками в Сочи
12 октября 2025, 10:47
Согласно исковым документам, экс-депутат Вороновский, вступив в январе 2016 года в должность министра транспорта Краснодарского края, решил получать незаконное вознаграждение от предприятий дорожного комплекса, привлекая для этого подконтрольных лиц, в том числе депутатов Дорошенко и Карпенко. Позднее, занимая должность замгубернатора Краснодарского края, Вороновский также нарушал законодательный запрет на криминальное сращивание власти и бизнеса.
По версии обвинения, Вороновский, злоупотребляя полномочиями, оказывал давление на ряд организаций транспортного комплекса в регионе, а для утаивания своего владения активами регистрировал свои доли в уставных капиталах предприятий на доверенных лиц. Став депутатом Госдумы, Вороновский продолжил использовать статус и оказывать влияние на управленческие решения органов региональной власти в области дорожной деятельности.
Госдума 2 декабря 2025 года на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело о получении особо крупной взятки. Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 20.01.2026
Суд взыскал с курского экс-депутата более четырех миллиардов рублей
Вчера, 15:56
 
Краснодарский крайРоссияСочиАнатолий ВороновскийГосдума РФГенеральная прокуратура РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Происшествия
 
 
