Экс-депутата Вороновского арестовали

МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 11 января бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского по делу о получении взяток в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2026 года в отношении экс-депутата Государственной думы… Анатолия Вороновского", - сообщили в суде.
Вороновский обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).
Накануне Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Депутат Госдумы Константин Затулин сообщил 11 ноября, что Вороновский на заседании в парламенте "заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным".