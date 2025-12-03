Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутата Вороновского арестовали - РИА Новости, 03.12.2025
14:51 03.12.2025 (обновлено: 16:49 03.12.2025)
Экс-депутата Вороновского арестовали
Экс-депутата Вороновского арестовали - РИА Новости, 03.12.2025
Экс-депутата Вороновского арестовали
Басманный суд Москвы арестовал до 11 января бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского по делу о получении взяток в особо крупном размере, сообщили РИА... РИА Новости, 03.12.2025
происшествия, москва, россия, госдума рф, анатолий вороновский, константин затулин, краснодарский край
Происшествия, Москва, Россия, Госдума РФ, Анатолий Вороновский, Константин Затулин, Краснодарский край
Экс-депутата Вороновского арестовали

Экс-депутата Вороновского арестовали по делу о взятках

© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда | Перейти в медиабанкБывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский в Басманном суде Москвы. 3 декабря 2025
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский в Басманном суде Москвы. 3 декабря 2025 - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Басманного суда
Перейти в медиабанк
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский в Басманном суде Москвы. 3 декабря 2025
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Басманный суд Москвы арестовал до 11 января бывшего депутата Госдумы Анатолия Вороновского по делу о получении взяток в особо крупном размере, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 11 января 2026 года в отношении экс-депутата Государственной думы… Анатолия Вороновского", - сообщили в суде.
Вороновский обвиняется по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взяток в особо крупном размере).
Накануне Госдума на пленарном заседании приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского на основании его заявления. В конце октября он был лишен неприкосновенности, после чего против него возбудили уголовное дело.
Как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Вороновский в 2019-2020 годах, когда был замгубернатора Краснодарского края, получил, по версии следствия, взятку в виде имущества и оказания услуг более чем на 25 миллионов рублей от директора Дагомысского дорожного ремонтно-строительного управления.
Депутат Госдумы Константин Затулин сообщил 11 ноября, что Вороновский на заседании в парламенте "заявил о своем желании сотрудничать со следствием и бороться за признание себя невиновным".
Анатолий Вороновский - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
СК получил доказательства причастности Вороновского к получению взятки
11 ноября, 18:49
 
ПроисшествияМоскваРоссияГосдума РФАнатолий ВороновскийКонстантин ЗатулинКраснодарский край
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
