Суд изъял в доход государства имущество Вороновского на 23 миллиарда рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи обратил в доход РФ активы экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и других лиц по иску Генпрокуратуры на сумму около 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.