Суд изъял в доход государства имущество Вороновского на 23 миллиарда рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи обратил в доход РФ активы экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и других лиц по иску Генпрокуратуры на сумму около 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
Уточняется, что суд удовлетворил иск замгенпрокурора РФ к бывшему и действующему депутатам Госдумы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко, к депутату Заксобрания Краснодарского края Александру Карпенко и связанным с ними лицам. Ответчиками по иску стали 30 физических лиц, 19 организаций привлечены в качестве третьих лиц.
"Судом в доход государства обращено имущество ответчиков: 19 предприятий, стоимость активов которых составляет 21,7 млрд рублей; 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской республике на сумму свыше 1 млрд рублей; доли в различных компаниях; средства на счетах и ценные бумаги", - говорится в релизе.
Также суд взыскал с ответчиков эквивалент стоимости имущества, которое они успели реализовать, на общую сумму более 95 миллионов рублей.