14:43 19.02.2026
Суд изъял в доход государства имущество Вороновского на 23 миллиарда рублей
происшествия, госдума рф, анатолий вороновский, сочи, россия, краснодарский край, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Госдума РФ, Анатолий Вороновский, Сочи, Россия, Краснодарский край, Генеральная прокуратура РФ
Бывший депутат Государственной Думы РФ Анатолий Вороновский в суде. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 фев - РИА Новости. Центральный районный суд Сочи обратил в доход РФ активы экс-депутата Госдумы Анатолия Вороновского и других лиц по иску Генпрокуратуры на сумму около 23 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба судов Краснодарского края.
"Суд в Сочи обратил в доход государства имущество депутатов и подконтрольных им лиц", - говорится в сообщении.

Уточняется, что суд удовлетворил иск замгенпрокурора РФ к бывшему и действующему депутатам Госдумы Анатолию Вороновскому и Андрею Дорошенко, к депутату Заксобрания Краснодарского края Александру Карпенко и связанным с ними лицам. Ответчиками по иску стали 30 физических лиц, 19 организаций привлечены в качестве третьих лиц.
"Судом в доход государства обращено имущество ответчиков: 19 предприятий, стоимость активов которых составляет 21,7 млрд рублей; 207 объектов недвижимости в Москве, Краснодаре, Ялте, Новороссийске, Армавире, Горячем Ключе, на побережье Азовского моря и в Карачаево-Черкесской республике на сумму свыше 1 млрд рублей; доли в различных компаниях; средства на счетах и ценные бумаги", - говорится в релизе.
Также суд взыскал с ответчиков эквивалент стоимости имущества, которое они успели реализовать, на общую сумму более 95 миллионов рублей.
ПроисшествияГосдума РФАнатолий ВороновскийСочиРоссияКраснодарский крайГенеральная прокуратура РФ
 
 
