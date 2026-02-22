МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Летом 2011-го в гуцульском селе Верхний Ясенов произошло убийство Михаила Нечая — карпатского целителя, к которому годами ехали за советом и предсказаниями. Убийца заявил, что мстил за "ложное пророчество". Спустя годы слова Нечая начали сбываться одно за другим.
Что он говорил о судьбе Украины и России?
Бухгалтер, который видел будущее
Михаил Михайлович Нечай появился на свет 24 февраля 1930-го в селе Верхний Ясенов Ивано-Франковской области. Биография самая обычная — работал бухгалтером, вел тихую жизнь без эксцентричных выходок. С детства, по его собственным словам, "ощущал присутствие некоей силы" внутри.
Традиционная гуцульская свадьба
Мальчик проводил много времени с бабушкой, которая разбиралась в целебных растениях и народной медицине. Она объясняла, какие травы лечат, а какие могут навредить. Со временем Михаил обнаружил в себе необычные способности: мог остановить кровотечение, снять боль прикосновением руки. Сначала это казалось странной случайностью.
Позже выяснилось: старейший мольфар еще при жизни назначил именно его своим преемником. У гуцулов тайное знание передавалось строго — когда старший целитель умирал, он выбирал того, кто продолжит традицию.
Кто такие мольфары
Гуцулы — жители украинских Карпат — столетиями обращались к мольфарам за помощью. Традиции не афишировались, но и не скрывались. До конца XIX века в гуцульских селах почти не появлялись чужаки — разве что изредка заезжали чиновники.
Широкую известность мольфары получили только в 1911-м, после выхода повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков". До этого за пределами Карпат о них почти не знали.
Нечай не выдавал себя за пророка и не требовал денег. Он объяснял свои способности так: "Я просто знаю. И все". Это был не мистицизм в классическом понимании — скорее особый уровень восприятия, умение чувствовать энергию природы и душевное состояние людей.
Как воспринимали его слова
Современники относились к пророчествам Нечая по-разному. Одни считали это метафорой, размышлением о судьбах народов. Другие — особенно после 2014 года — начали пересматривать отношение к его словам.
Участники акции протеста в Киеве
Участники акции протеста в Киеве
Когда часть предсказаний сбылась, имя мольфара оказалось в центре внимания. Даже скептики признавали, что Нечай говорил с редкой пророческой точностью.
К Нечаю обращались не только обычные люди, но и представители власти — когда стандартные методы не помогали. Целитель из закарпатского села Кривое принимал у себя политиков и бизнесменов из Киева.
Пророчество 2007 года
После распада СССР отношение к народной медицине изменилось, деятельность мольфара стала легальной. Слухи о "человеке, который видит больше других" распространились далеко за пределы села. К нему начали приезжать даже из-за границы.
В 2007-м журналисты записали на видео одно из пророчеств Нечая. Он описывал события, которые поразительно напоминали то, что произошло семь лет спустя.
Виктор Янукович выступает с телеобращением в связи с обострением ситуации на Украине 19 февраля 2014
Виктор Янукович выступает с телеобращением в связи с обострением ситуации на Украине 19 февраля 2014
"Президент погибнет во время переворота", — говорил мольфар. В 2014-м Виктор Янукович действительно едва избежал гибели — за ним велась вооруженная погоня, когда он покидал Киев.
Нечай также предсказывал: "Украинцы — народ, не помнящий родства, решат покорить своих братьев, от которых сами же и произошли. После этого будет неминуемый распад Украины. Через кровь, ложь, предательство и унижение".
Карта раздела: кому достанется Украина
У Нечая была детальная версия того, как может произойти распад территории.
Его мысль звучала так: "Восток Украины окажется под влиянием России. Треть Закарпатья перейдет под контроль венгров и чехов, Галичина будет под польским влиянием, а Буковина — под румынским. После 2021 года Украина изменится и больше не будет существовать в своем прежнем виде".
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО
Боевая работа РСЗО "Град" группировки "Центр" на Красноармейском направлении в зоне СВО
Мольфар утверждал, что с каждым разом на Украине дела будут идти все хуже. "Мы вымираем — физически и духовно. И вскоре Украины уже не будет на карте", — говорил он.
Также добавлял: "Украина — временное явление. Государства такого больше не будет. А народы, населяющие его, разбредутся по дальним странам и только тогда обретут покой".
Россия, Европа и война, которая напугает мир
Нечай предрекал России "годы тяжелейших испытаний и бедствий". По его словам, это необходимо. "Но так надо — чтобы она вновь стала империей. В то время как в Европе будет царить хаос, в России воцарится древний порядок", — говорил он.
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Военнослужащие расчета самоходной пушки 2С7 "Пион" в зоне СВО
Кроме того, он предупреждал о серьезной военной угрозе. Ко второй трети XXI века в Европе, по его мнению, разразится такая война, что испугается весь мир. "Поэтому человечеству стоит, пока не поздно, одуматься", — добавлял мольфар.
Убийство за "ложное пророчество"
Летом 2011-го к дому Нечая приехала группа паломников. Среди них был один человек, державшийся особняком. Он настоял на личной беседе с целителем, его пригласили в дом.
Через несколько минут жена услышала тихий вскрик. Она решила, что это посетитель — такое случалось во время обрядов. Но спустя пару минут странник молча покинул дом. Когда хозяйка вошла, Нечай уже лежал смертельно раненный на полу.
Полиция быстро задержала преступника. На допросе он заявил, что отомстил целителю за ложное пророчество. Какое именно предсказание вызвало такую ярость — неизвестно.