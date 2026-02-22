Что предсказал России и Украине мольфар Нечай перед своей смертью

МОСКВА, 22 фев — РИА Новости. Летом 2011-го в гуцульском селе Верхний Ясенов произошло убийство Михаила Нечая — карпатского целителя, к которому годами ехали за советом и предсказаниями. Убийца заявил, что мстил за "ложное пророчество". Спустя годы слова Нечая начали сбываться одно за другим.

Что он говорил о судьбе Украины и России?

Бухгалтер, который видел будущее

Михаил Михайлович Нечай появился на свет 24 февраля 1930-го в селе Верхний Ясенов Ивано-Франковской области. Биография самая обычная — работал бухгалтером, вел тихую жизнь без эксцентричных выходок. С детства, по его собственным словам , "ощущал присутствие некоей силы" внутри.

Мальчик проводил много времени с бабушкой, которая разбиралась в целебных растениях и народной медицине. Она объясняла, какие травы лечат, а какие могут навредить. Со временем Михаил обнаружил в себе необычные способности: мог остановить кровотечение, снять боль прикосновением руки. Сначала это казалось странной случайностью.

Позже выяснилось: старейший мольфар еще при жизни назначил именно его своим преемником. У гуцулов тайное знание передавалось строго — когда старший целитель умирал, он выбирал того, кто продолжит традицию.

Кто такие мольфары

Гуцулы — жители украинских Карпат — столетиями обращались к мольфарам за помощью. Традиции не афишировались, но и не скрывались. До конца XIX века в гуцульских селах почти не появлялись чужаки — разве что изредка заезжали чиновники.

Широкую известность мольфары получили только в 1911-м, после выхода повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков". До этого за пределами Карпат о них почти не знали.

Нечай не выдавал себя за пророка и не требовал денег. Он объяснял свои способности так: "Я просто знаю. И все". Это был не мистицизм в классическом понимании — скорее особый уровень восприятия, умение чувствовать энергию природы и душевное состояние людей.

Как воспринимали его слова

Современники относились к пророчествам Нечая по-разному . Одни считали это метафорой, размышлением о судьбах народов. Другие — особенно после 2014 года — начали пересматривать отношение к его словам.

Когда часть предсказаний сбылась, имя мольфара оказалось в центре внимания. Даже скептики признавали, что Нечай говорил с редкой пророческой точностью.

К Нечаю обращались не только обычные люди, но и представители власти — когда стандартные методы не помогали. Целитель из закарпатского села Кривое принимал у себя политиков и бизнесменов из Киева.

Пророчество 2007 года

После распада СССР отношение к народной медицине изменилось, деятельность мольфара стала легальной. Слухи о "человеке, который видит больше других" распространились далеко за пределы села. К нему начали приезжать даже из-за границы.

В 2007-м журналисты записали на видео одно из пророчеств Нечая. Он описывал события, которые поразительно напоминали то, что произошло семь лет спустя.

"Президент погибнет во время переворота", — говорил мольфар. В 2014-м Виктор Янукович действительно едва избежал гибели — за ним велась вооруженная погоня, когда он покидал Киев.

Нечай также предсказывал : "Украинцы — народ, не помнящий родства, решат покорить своих братьев, от которых сами же и произошли. После этого будет неминуемый распад Украины. Через кровь, ложь, предательство и унижение".

Карта раздела: кому достанется Украина

У Нечая была детальная версия того, как может произойти распад территории.

Его мысль звучала так: "Восток Украины окажется под влиянием России. Треть Закарпатья перейдет под контроль венгров и чехов, Галичина будет под польским влиянием, а Буковина — под румынским. После 2021 года Украина изменится и больше не будет существовать в своем прежнем виде".

Мольфар утверждал, что с каждым разом на Украине дела будут идти все хуже. "Мы вымираем — физически и духовно. И вскоре Украины уже не будет на карте", — говорил он.

Также добавлял : "Украина — временное явление. Государства такого больше не будет. А народы, населяющие его, разбредутся по дальним странам и только тогда обретут покой".

Россия, Европа и война, которая напугает мир

Нечай предрекал России "годы тяжелейших испытаний и бедствий". По его словам, это необходимо. "Но так надо — чтобы она вновь стала империей. В то время как в Европе будет царить хаос, в России воцарится древний порядок", — говорил он.

Кроме того, он предупреждал о серьезной военной угрозе. Ко второй трети XXI века в Европе, по его мнению, разразится такая война, что испугается весь мир. "Поэтому человечеству стоит, пока не поздно, одуматься", — добавлял мольфар.

Убийство за "ложное пророчество"

Летом 2011-го к дому Нечая приехала группа паломников. Среди них был один человек, державшийся особняком. Он настоял на личной беседе с целителем, его пригласили в дом.

Через несколько минут жена услышала тихий вскрик. Она решила, что это посетитель — такое случалось во время обрядов. Но спустя пару минут странник молча покинул дом. Когда хозяйка вошла, Нечай уже лежал смертельно раненный на полу.