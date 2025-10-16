Рейтинг@Mail.ru
"Мы вымираем". Последнее пророчество мольфара Нечая
18:49 16.10.2025
"Мы вымираем". Последнее пророчество мольфара Нечая
"Мы вымираем". Последнее пророчество мольфара Нечая - РИА Новости, 16.10.2025
"Мы вымираем". Последнее пророчество мольфара Нечая
Михаил Нечай называл себя потомком древнего рода мольфаров — карпатских целителей и провидцев. На протяжении веков они были хранителями традиций, лечили людей и РИА Новости, 16.10.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030783692_0:323:3066:2048_1920x0_80_0_0_5969116f6b1e28c47f75a7a324cb0477.jpg
Россия, Европа, Русская православная церковь, Украина

"Мы вымираем". Последнее пророчество мольфара Нечая

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Михаил Нечай называл себя потомком древнего рода мольфаров — карпатских целителей и провидцев. На протяжении веков они были хранителями традиций, лечили людей и видели будущее. Но именно на долю Нечая выпало самое тяжелое испытание — стать последним из плеяды некогда великих и могучих знатоков человеческих душ.

От бухгалтера до мольфара

Жизнь Михаила Нечая не была похожа на биографию таинственного пророка. Он родился в 1930 году в гуцульском селе Верхний Ясенов Ивано-Франковской области и прожил там всю жизнь. Работал бухгалтером, вел тихое, внешне ничем не примечательное существование. Но, как сам говорил, с детства "ощущал присутствие некоей силы" внутри.
Мальчик много времени проводил с бабушкой, которая неплохо разбиралась в лечебных травах и снадобьях. Она рассказывала, какие растения могут исцелить человека, а какие — навредить ему. Со временем Михаил заметил, что способен делать то, что другим казалось невозможным: останавливал кровотечение, снимал рукой боль. Все это казалось наваждением, пока не выяснилось, что старейший мольфар еще при жизни выбрал именно его своим преемником.
С того момента судьба Нечая стала неразрывно связана с древней традицией карпатских волхвов. Его знание, как и у предков, не имело ничего общего с колдовством в привычном смысле. Это был особый уровень восприятия — умение чувствовать энергию природы, понимать душевное состояние человека.
CC BY-SA 3.0 / Q13 (expanded) / Нечай в 2009 годуМольфар Михаил Нечай
Мольфар Михаил Нечай - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
CC BY-SA 3.0 / Q13 (expanded) / Нечай в 2009 году
Мольфар Михаил Нечай

К нему шли за правдой

Михаил Нечай помогал людям не ради славы. О нем знали в округе, но он не искал внимания, отмечает телеканал "360". Однако, как часто бывает, слухи о "человеке, который видит больше других", разнеслись далеко за пределы родного села. Начали приезжать из других областей, а порой — из других стран.
Нечай никогда не выдавал себя за пророка и не требовал платы. Даже представители власти, по слухам, не раз обращались к нему за помощью, когда обычные методы не давали результата. Сам Нечай объяснял: "Я просто знаю. И всё".
После распада Советского Союза, когда к народной медицине стали относиться иначе, деятельность мольфара перестала вызывать подозрение. Некоторое время он даже сотрудничал с Ивано-Франковским неврологическим диспансером, помогая лечить алкоголиков и наркоманов. Его называли "народным психотерапевтом", хотя сам он не признавал никаких титулов. На склоне лет вернулся в родное село, где прожил остаток дней в полном уединении.
© iStock.com / BartoshdВид на город Яремче в Ивано-Франковской области Украины
Вид на город Яремче в Ивано-Франковской области Украины - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© iStock.com / Bartoshd
Вид на город Яремче в Ивано-Франковской области Украины

Смерть пророка

Летом 2011 года к дому Михаила Нечая пришла группа паломников. Среди них был один человек, державшийся в стороне от других. Он настаивал на личной беседе, утверждая, что разговор будет коротким, но важным. Мольфар пригласил гостя в дом, а вскоре жена услышала тихий крик.
Она подумала, что то вскрикнул пациент, как это нередко бывало во время обряда. Но спустя несколько минут странник тихо покинул дом. А когда хозяйка вошла, Нечай лежал на полу. Злоумышленник смертельно ранил его.
Полиция быстро задержала преступника. На допросе он заявил, что отомстил целителю за ложное пророчество. Но, как оказалось, именно то предсказание, из-за которого погиб Нечай, сегодня и заставило многих вспомнить о нем.
© РИА Новости / Евгений БиятовНаручники на руках
Наручники на руках - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Наручники на руках

Пророчество, о котором заговорили снова

Свое последнее предсказание мольфар сделал почти 20 лет назад. В нем шла речь о судьбе России, Украины и Европы. По словам очевидцев, он говорил, что восток Украины окажется под влиянием России, а часть западных земель — под контролем соседей: венгров, чехов, поляков и румын. Утверждал, что Украина изменится до неузнаваемости и перестанет существовать в прежнем виде.
"Мы вымираем физически и духовно. И скоро Украины не будет на карте", — говорил он, добавляя, что все это станет следствием внутреннего разобщения и забвения собственных корней.
© AP Photo / Efrem LukatskyМитинг с призывом к мировым лидерам "не допустить капитуляции Украины" на переговорах РФ и США на Михайловской площади в Киеве, Украина
Митинг с призывом к мировым лидерам не допустить капитуляции Украины на переговорах РФ и США на Михайловской площади в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Митинг с призывом к мировым лидерам "не допустить капитуляции Украины" на переговорах РФ и США на Михайловской площади в Киеве, Украина
Мольфар говорил, что человечество вступает в эпоху испытаний: Европа столкнется с большой войной, которая заставит мир пересмотреть свои ценности, а Россию ожидают годы тяжелейших бедствий. Но именно через эти испытания, по его словам, она должна будет пройти, чтобы возродиться в новом облике. "Так надо, — говорил он, — чтобы вновь воцарился порядок, когда хаос охватит весь мир".
Современники воспринимали это как метафору, философское размышление о судьбах народов. Но спустя годы, когда часть пророчества сбылась, имя мольфара вновь стало предметом обсуждения. Старое видео с записью его слов разошлось по интернету, и даже скептики признали: Нечай говорил с редкой пророческой точностью.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации

Феномен мольфара

После гибели мольфара вокруг его имени не утихли острые споры. Одни называли его пророком, другие — мистификатором. Представители церкви призывали относиться к подобным "предсказаниям" с осторожностью. Напоминали, что истинная вера не нуждается в прорицателях.
Член Межсоборного присутствия Русской православной церкви Михаил Тюренков подчеркивал, что многие из подобных откровений — лишь плод человеческих переживаний, а иногда и искушений. "Нужно различать духов, — говорил он "Царьграду". — Слова прозорливых старцев могут нести утешение и смысл, но вера в прорицателей, не живущих церковной жизнью, может привести к заблуждению".
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЛюди в парке "Зарядье" в Москве
Люди в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Люди в парке "Зарядье" в Москве
 
