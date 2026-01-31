Рейтинг@Mail.ru
09:38 31.01.2026
https://ria.ru/20260131/prorochestvo-2071064665.html
На протяжении столетий к гуцульским мольфарам люди приходили за предсказаниями. Михаил Нечай сделал свое последнее тревожное предсказание о судьбе России 20 лет РИА Новости, 31.01.2026
Последнее пророчество мольфара Нечая о судьбе России и Украины

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. На протяжении столетий к гуцульским мольфарам люди приходили за предсказаниями. Михаил Нечай сделал свое последнее тревожное предсказание о судьбе России 20 лет назад и поплатился за него жизнью.
Что из сказанного провидцем сбылось? Какая угроза нависла над миром в наше время?

Последний из рода целителей

В культуре гуцулов, жителей украинских Карпат, мольфары имели особый статус. Селяне издревле обращались к ним за помощью в трудную минуту — например, если кто-то заболевал. Нередко к ним обращались, чтобы узнать о событиях грядущего.
Свои традиции гуцулы не афишировали, но и не скрывали: вплоть до конца XIX века в их селах практически не бывало чужаков — разве что изредка заезжали правительственные чиновники.
© РИА Новости / Владимир Родионов | Перейти в медиабанкРайон Карпат на Украине
Район Карпат на Украине - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Владимир Родионов
Перейти в медиабанк
Район Карпат на Украине
Лишь в 1911 году, после выхода в свет повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков" о существовании мольфаров стало широко известно за пределами Карпат.
Свое тайное знание мольфары передавали по наследству. Когда старейшему целителю приходило время умирать, он подыскивал себе преемника, и его выбор пал на Михаила Нечая. С того момента его судьба стала неразрывно связана с древней традицией карпатских волхвов.

Убийство из-за пророчества

После распада СССР, когда к народной медицине стали относиться иначе, деятельность мольфара стала легальной. Слухи о "человеке, который видит больше других" разнеслись далеко за пределы родного села. Начали приезжать из других областей, а порой — из других стран.
Однажды летом 2011 года Михаила Нечая посетила группа паломников. Среди них был один человек, державшийся обособленно. Он настоял на личной беседе с мольфаром, и его пригласили в дом. Вскоре жена услышала тихий вскрик.
© Fotolia / gebphotographyПреступление
Преступление - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© Fotolia / gebphotography
Преступление
Она решила, что это посетитель, как это нередко бывало во время обряда. Но спустя пару минут странник тихо покинул дом. А когда хозяйка вошла, Нечай уже лежал смертельно раненный на полу. Полиция быстро задержала преступника. На допросе он заявил, что отомстил целителю за ложное пророчество.

"Уже не будет на карте"

В своем последнем предсказании Михаил Нечай говорил о судьбе двух соседних держав, двух братских народов — русского и украинского.
"Восток Украины окажется под влиянием России. Треть Закарпатья перейдет под контроль венгров и чехов, Галичина будет под польским влиянием, а Буковина — под румынским. После 2021 года Украина изменится и больше не будет существовать в своем прежнем виде", — говорил знахарь.
© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкСитуация в Киеве
Ситуация в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Ситуация в Киеве
Он также добавил, что с каждым разом на Украине дела будут идти все хуже и хуже. "Мы вымираем — физически и духовно. И вскоре Украины уже не будет на карте", — утверждал мольфар.
Кроме того, по его словам, ко второй трети XXI века в Европе разразится такая война, что испугается весь мир. Поэтому человечеству стоит, пока не поздно, одуматься.
Предрек Нечай и судьбу России, которую ждут "годы тяжелейших испытаний и бедствий".
"Но так надо — чтобы она вновь стала империей. В то время как в Европе будет царить хаос, в России воцарится древний порядок", — говорил Михаил Нечай.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПолное лунное затмение
Полное лунное затмение - РИА Новости, 1920, 29.01.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Полное лунное затмение
Современники воспринимали это предсказание как метафору, размышление о судьбах народов. Только спустя годы, когда часть пророчества уже сбылась, имя мольфара вновь оказалось в центре внимания. Даже скептики, пряча взгляд, признавали, что Нечай говорил с редкой пророческой точностью.
 
 
 
