Последнее пророчество мольфара Нечая о судьбе России и Украины

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости, Вадим Минеев. На протяжении столетий к гуцульским мольфарам люди приходили за предсказаниями. Михаил Нечай сделал свое последнее тревожное предсказание о судьбе России 20 лет назад и поплатился за него жизнью.

Что из сказанного провидцем сбылось? Какая угроза нависла над миром в наше время?

Последний из рода целителей

культуре гуцулов, жителей украинских Карпат, мольфары имели особый статус. Селяне издревле обращались к ним за помощью в трудную минуту — например, если кто-то заболевал. Нередко к ним обращались, чтобы узнать о событиях грядущего.

Свои традиции гуцулы не афишировали, но и не скрывали: вплоть до конца XIX века в их селах практически не бывало чужаков — разве что изредка заезжали правительственные чиновники.

Лишь в 1911 году, после выхода в свет повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков" о существовании мольфаров стало широко известно за пределами Карпат.

Свое тайное знание мольфары передавали по наследству. Когда старейшему целителю приходило время умирать, он подыскивал себе преемника, и его выбор пал на Михаила Нечая. С того момента его судьба стала неразрывно связана с древней традицией карпатских волхвов.

Убийство из-за пророчества

После распада СССР, когда к народной медицине стали относиться иначе, деятельность мольфара стала легальной. Слухи о "человеке, который видит больше других" разнеслись далеко за пределы родного села. Начали приезжать из других областей, а порой — из других стран.

Однажды летом 2011 года Михаила Нечая посетила группа паломников. Среди них был один человек, державшийся обособленно. Он настоял на личной беседе с мольфаром, и его пригласили в дом. Вскоре жена услышала тихий вскрик.

Она решила, что это посетитель, как это нередко бывало во время обряда. Но спустя пару минут странник тихо покинул дом. А когда хозяйка вошла, Нечай уже лежал смертельно раненный на полу. Полиция быстро задержала преступника. На допросе он заявил, что отомстил целителю за ложное пророчество.

"Уже не будет на карте"

В своем последнем предсказании Михаил Нечай говорил о судьбе двух соседних держав, двух братских народов — русского и украинского.

"Восток Украины окажется под влиянием России. Треть Закарпатья перейдет под контроль венгров и чехов, Галичина будет под польским влиянием, а Буковина — под румынским. После 2021 года Украина изменится и больше не будет существовать в своем прежнем виде", — говорил знахарь.

Он также добавил, что с каждым разом на Украине дела будут идти все хуже и хуже. "Мы вымираем — физически и духовно. И вскоре Украины уже не будет на карте", — утверждал мольфар.

Кроме того, по его словам, ко второй трети XXI века в Европе разразится такая война, что испугается весь мир. Поэтому человечеству стоит, пока не поздно, одуматься.

Предрек Нечай и судьбу России, которую ждут "годы тяжелейших испытаний и бедствий".

"Но так надо — чтобы она вновь стала империей. В то время как в Европе будет царить хаос, в России воцарится древний порядок", — говорил Михаил Нечай.